تأجيل محاكمة عاطل بتهمة تزوير الأختام في القاهرة لـ 21 أبريل



قررت محكمة جنايات القاهرة ، تأجيل جلسة محاكمة عاطل بتهمة تزوير الأختام بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، إلى لـ 21 أبريل.





تفاصيل القضية



وكشف أمر الإحالة أن المتهم احترف تقليد أختام شعار الجمهورية، بقصد النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام طرق احتيالية.





تلقت الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة معلومات تفيد بممارسة أحد الأشخاص نشاط إجرامى تخصص فى تقليد الأختام الحكومية واستخدامها للنصب والاحتيال على المواطنين، مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطه الإجرامي بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.





وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبحوزته عدد من الاستمارات و2 أكلاشيه، و4 هواتف محمولة، “بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.





بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.