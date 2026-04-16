أخبار العالم

اليابان تسعى للسيطرة على 26% من سوق السيارات ذاتية القيادة عالميا

أ ش أ

أعلنت الحكومة اليابانية اعتزامها العمل من أجل الحصول على حصة قدرها 26% من سوق السيارات ذاتية القيادة عالميا بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجيتها للنمو.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم /الخميس/، أن الحكومة حددت الهدف في إطار محاولتها لاستعادة التنافسية في السوق الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولتحقيق نسبة سيطرة تبلغ 26 بالمئة وهي ذات النسبة التي تسيطر عليها طوكيو في سوق السيارات التقليدية عالميا.

وقالت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إن حكومتها ستضع استراتيجية جديدة للنمو خلال هذا الصيف، وكانت الحكومة حددت في مارس الماضي 61 منتجا وتقنية تكنولوجية ذات أولوية للاستثمار عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص، وقد حددت أهداف مئوية لتحقيق النمو في 34 منها. وتعتزم الحكومة وضع خطة استراتيجية تتضمن حجم الاستثمار اللازم لتحقيق أهدافها والآثار الاقتصادية المتوقعة.

كما تسعى الحكومة لزيادة الحصص الدولية التي تحصل عليها الشركات اليابانية في استثمارات تركيب كابلات الاتصالات تحت مياه البحار، ورفع نسبتها الحالية البالغة 20 بالمئة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2030، وذلك لدعم الطلب المتزايد لمجالات الذكاء الاصطناعي.

