الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لهذا السبب.. لا تضع الغسالة في المشترك الكهربائي

وفاء نور الدين

مشترك الكهرباء لابد أن يكون من النوع الأصلي وابتعد تماما عن النوعيات  المجهولة، لأنها قد تسبب لك كارثة، إذ أن المشترك غير الأصلي يكون به عيوب كثيرة منها:

- أسلاك ضعيفة: لا تتحمل ضغط الأجهزة وتسخن بسرعة وقد تذوب وتسبب حريقا.
- خامات رديئة: البلاستيك الخارجي غير مقاوم للإشتعال، ولا يوجد به نظام فصل آلي عند حدوث مشكلة.

لذلك اشترِ النوع المعتمد الذي يحتوي علي فيوز داخلي (Circuit Breaker): يفصل الكهرباء فوراً وبشكل آلي لو حصل حمل زائد.
 حماية من التذبذب: يحمي اجهزتك  من أي إرتفاع مفاجئ في الجهد.

 نصائح عند استخدام المشترك 


 قاعدة الـ "مشترك للمشترك": أكبر خطأ هو توصيل مشترك في مشترك آخر، هذا يسبب ضغطاً هائلاً على النقطة الأساسية وقد يؤدي لكارثة.
 الأجهزة الثقيلة: (الدفاية، الغسالة، المكواة) لا توصلها أبداً بمشترك، مكانها الطبيعي هو "بريزة" الحائط مباشرة، حتى لاتتعرض للاحتراق.
 اختبار اللمس: لو شعرت بحرارة في سلك المشترك أو في القابس (الفيشة)، إفصله فوراً وتخلص منه.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء 

 نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لتخفيض فواتير الكهرباء، وتقليل الحمل علي شبكة الكهرباء .
ويستعرض صدى البلد لقرائه أهم المعلومات التى تساعدك في استخدام الأجهزة وترشيد استهلاك الكهرباء وهى..

ضبط جهاز التكييف على حرارة 25 درجة مئوية.

تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لزيادة كفاءة التكييف (تنظيف الفلاتر بالماء وتركها تجف)، ولتحسين عملية تدفق الهواء النظيف وتخفيض استهلاك الطاقة.

تنظيف الأجزاء الداخلية لوحدة التكييف الداخلية كل شهر، لتسهيل حركة الهواء وتحسين عملية التبادل الحراري.

التأكد من غلق أبواب وشبابيك الحيز المراد تكييفه، حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.

استخدم زجاج عاكس أو عازل للحرارة أو ستائر بهدف تقليل انتقال الحرارة الخارجية للداخل.

إزالة أي مصدر قد يتولد منه حرارة عالية سواء لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.

فحص نظام التكييف فورًا بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

تنظيف الوحدة الخارجية للتكييف باستمرار وتغطيتها بلوحة فضية عازلة وعدم وضع أي شئ عليها.

فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقافه، والخروج من المكان.


نصائح لترشيد استهلاك غسالة الملابس للكهرباء

شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة.

استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

المحافظة دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأنه اتساخه قد يسبب رفع فاتورة الكهرباء .

شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

يسرا

تامر حبيب : يسرا صديقة للجميع بسبب روحها وإنسانيتها

يسرا

تامر حبيب يعلن مفاجأة عن مسلسل يسرا الجديد

من هنا … للسما

8 أفلام تتنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الـ 12

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد