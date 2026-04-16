لهذا السبب.. لا تضع الغسالة في المشترك الكهربائي

مشترك الكهرباء لابد أن يكون من النوع الأصلي وابتعد تماما عن النوعيات المجهولة، لأنها قد تسبب لك كارثة، إذ أن المشترك غير الأصلي يكون به عيوب كثيرة منها:

- أسلاك ضعيفة: لا تتحمل ضغط الأجهزة وتسخن بسرعة وقد تذوب وتسبب حريقا.

- خامات رديئة: البلاستيك الخارجي غير مقاوم للإشتعال، ولا يوجد به نظام فصل آلي عند حدوث مشكلة.

لذلك اشترِ النوع المعتمد الذي يحتوي علي فيوز داخلي (Circuit Breaker): يفصل الكهرباء فوراً وبشكل آلي لو حصل حمل زائد.

حماية من التذبذب: يحمي اجهزتك من أي إرتفاع مفاجئ في الجهد.

نصائح عند استخدام المشترك



قاعدة الـ "مشترك للمشترك": أكبر خطأ هو توصيل مشترك في مشترك آخر، هذا يسبب ضغطاً هائلاً على النقطة الأساسية وقد يؤدي لكارثة.

الأجهزة الثقيلة: (الدفاية، الغسالة، المكواة) لا توصلها أبداً بمشترك، مكانها الطبيعي هو "بريزة" الحائط مباشرة، حتى لاتتعرض للاحتراق.

اختبار اللمس: لو شعرت بحرارة في سلك المشترك أو في القابس (الفيشة)، إفصله فوراً وتخلص منه.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض النصائح لتخفيض فواتير الكهرباء، وتقليل الحمل علي شبكة الكهرباء .

ويستعرض صدى البلد لقرائه أهم المعلومات التى تساعدك في استخدام الأجهزة وترشيد استهلاك الكهرباء وهى..

ضبط جهاز التكييف على حرارة 25 درجة مئوية.

تنظيف فلاتر الهواء بشكل دوري لزيادة كفاءة التكييف (تنظيف الفلاتر بالماء وتركها تجف)، ولتحسين عملية تدفق الهواء النظيف وتخفيض استهلاك الطاقة.

تنظيف الأجزاء الداخلية لوحدة التكييف الداخلية كل شهر، لتسهيل حركة الهواء وتحسين عملية التبادل الحراري.

التأكد من غلق أبواب وشبابيك الحيز المراد تكييفه، حتى لا يزيد من استهلاك الطاقة.

استخدم زجاج عاكس أو عازل للحرارة أو ستائر بهدف تقليل انتقال الحرارة الخارجية للداخل.

إزالة أي مصدر قد يتولد منه حرارة عالية سواء لمبات حرارية أو أي أجهزة أخرى.

فحص نظام التكييف فورًا بواسطة متخصصين في حالة الإحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.

تنظيف الوحدة الخارجية للتكييف باستمرار وتغطيتها بلوحة فضية عازلة وعدم وضع أي شئ عليها.

فصل الكهرباء عن جهاز التكييف بعد إيقافه، والخروج من المكان.



نصائح لترشيد استهلاك غسالة الملابس للكهرباء

شغل الغسالة بكامل حمولتها لأنها ستستهلك نفس كمية الطاقة.

استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

المحافظة دائما على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

جفف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

تنظيف فلتر الغسالة باستمرار لأنه اتساخه قد يسبب رفع فاتورة الكهرباء .

شراء الغسالة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا ويمكن معرفة ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الغسالة.