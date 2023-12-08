موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه

حددت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان «الإيجابية»، تزامنا مع بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ويلقي خطبة الجمعة اليوم، الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، حيث ينقلها التليفزيون المصري، من رحاب مسجد محمد علي.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أننا نشهد عصرًا ذهبيًّا للفكر الوسطي في عهد الرئيس السيسي، وأن مصر أنموذج متفرد في خدمة القرآن الكريم والفكر الوسطي وعمارة بيوت الله (عز وجل)،.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح له، أن الأعمال المتميزة هي التي تستمر وتشق طريقها بثبات، والإنجازات المصرية في العشر سنوات الماضية فيما يخص الخطاب الديني هي أفضل عشر سنوات ذهبية للخطاب الديني الوسطي فيما نعلم، فما تم في مجال الخطاب الديني على كل الأصعدة؛ بداية من عمارة المساجد وبالتوثيق تم إحلال وتجديد وتطوير أكثر من 11371 مسجدًا، بتكلفة تزيد على 15,422 مليار جنيه، وهذا الإنجاز عددًا وكمًا غير مسبوق لا في تاريخنا ولا فيما نعلمه في أي دولة أخرى.

ويمكن لأي متابع أن يذهب في زيارة إلى مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، أو يقوم بزيارة لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، أو مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، أو السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، أو مسجد الظاهر بيبرس الذي أعيد بناؤه بعد إغلاق استمر لأكثر من قرنين من الزمان، ليرى مدى ما وصلت إليه عمارة المساجد في مصر من تطور غير مسبوق.