عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. تعرف عليه

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم، لتكون تحت عنوان «الإيجابية»، تزامنا مع بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ويلقي خطبة الجمعة اليوم، الشيخ رمضان عبد الرازق، من علماء الأزهر الشريف، حيث ينقلها التليفزيون المصري، من رحاب مسجد محمد علي.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أننا نشهد عصرًا ذهبيًّا للفكر الوسطي في عهد الرئيس السيسي، وأن مصر أنموذج متفرد في خدمة القرآن الكريم والفكر الوسطي وعمارة بيوت الله (عز وجل)،.

وأضاف وزير الأوقاف، في تصريح له، أن الأعمال المتميزة هي التي تستمر وتشق طريقها بثبات، والإنجازات المصرية في العشر سنوات الماضية فيما يخص الخطاب الديني هي أفضل عشر سنوات ذهبية للخطاب الديني الوسطي فيما نعلم، فما تم في مجال الخطاب الديني على كل الأصعدة؛ بداية من عمارة المساجد وبالتوثيق تم إحلال وتجديد وتطوير أكثر من 11371 مسجدًا، بتكلفة تزيد على 15,422 مليار جنيه، وهذا الإنجاز عددًا وكمًا غير مسبوق لا في تاريخنا ولا فيما نعلمه في أي دولة أخرى.

ويمكن لأي متابع أن يذهب في زيارة إلى مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، أو يقوم بزيارة لمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، أو مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، أو السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، أو مسجد الظاهر بيبرس الذي أعيد بناؤه بعد إغلاق استمر لأكثر من قرنين من الزمان، ليرى مدى ما وصلت إليه عمارة المساجد في مصر من تطور غير مسبوق.

 

الأوقاف وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم الايجابية الانتخابات الرئاسية المصرية الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

البصل ضرب في العالي تاني| كم وصل سعر الكيلو الآن.. وأسباب ارتفاعه؟

شبانة: تحرك الأهلي تأخر كثيرًا في قضية حسين الشحات

ترشيحاتنا

بالمسيرات.. جيش الاحتلال يهاجم مقاتلي حزب الله على الحدود اللبنانية| فيديو

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

أفضل دعاء للميت يوم الجمعة.. يكتب الرحمة لأبي وأمي وأخي ويؤنسهم بقبورهم

نجم الزمالك السابق : الأهلي يشبه مانشستر سيتي

الأسمنت يتراجع 300 جنيه.. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة

لإجراء عمليات إصلاح| إغلاق حارة البطيء بطريق الواحات.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل لانشون الدجاج.. جديدة وغير تقليدية

إلهام شاهين تثير الجدل في ختام مهرجان البحر الأحمر بهذه الإطلالة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف حقائق صادمة عن الكبدة المجمدة.. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

تفاصيل طرح سكر فكّة| حيلة المواطن من أجل "تلقيمة" شاي .. القصة الكاملة

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

اﻟﻤﺰﻳﺪ