عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محي الدين :تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب العمل وفق جداول زمنية محددة

صدى البلد

أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة يستلزم وضع جداول زمنية محددة للعمل المناخي والتنموي.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مع ممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي، بمشاركة رزان المبارك، رائدة المناخ لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وعدد من

وقال محيي الدين إن تفعيل صندوق الخسائر والأضرار خلال مؤتمر دبي بعد عام واحد من تدشينه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ، وكذلك إتمام عملية تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر خلال أشهر، هي نماذج للعمل وفق جدول زمني محدد لتحقيق أهداف المناخ والتنمية.

وأفاد محيي الدين بأن تنفيذ العمل المناخي يتطلب بالضرورة توافر البيانات والتكنولوجيا والتمويل الكافي والعادل والفعال، إلى جانب مشاركة المجتمعات المحلية والشعوب الأصلية والأطراف الفاعلة محليًا مع ضرورة التوافق على معايير محددة للمسئولية والمحاسبة لضمان تحقيق نتائج إيجابية من الشراكات والعمل الجماعي.

وأوضح أن سد فجوة تمويل المناخ يتطلب المزيد من العمل لحشد التمويل من مصادره المحلية، وهو ما يستلزم بالضرورة دور أكبر للقطاع الخاص.

وفي جلسة "مبادرة بريدجتاون: تمويل خسائر وأضرار التغير المناخي"، أكد محيي الدين على أهمية مصداقية العمل المناخي والوفاء بالتعهدات من قبل كل الأطراف، موضحًا أن المجتمع والإعلام يجب أن يلعبا دورًا في مراقبة مدى الالتزام بتنفيذ تعهدات العمل المناخي.

وأوضح محيي الدين أن صندوق الخسائر والأضرار يغير من ديناميكيات العمل المناخي من خلال التنبيه على ضرورة إعادة النظر في مسارات تخفيف الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

ونوه، في ختام كلمته، عن أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني وقطاع التأمين في دعم الصندوق.

fbefa004-cdda-441b-a12f-40c9e65eadb7
fbefa004-cdda-441b-a12f-40c9e65eadb7
4c37e116-33a7-442e-acb0-7b5b09341134
4c37e116-33a7-442e-acb0-7b5b09341134
c7595862-8e27-4b7f-8ad0-96c9e5821824
c7595862-8e27-4b7f-8ad0-96c9e5821824

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من مصر لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة قسريًا

تحذير خطير.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي وأمريكا

شلل نصفي واعتزال.. أنجلينا جولي تطلق تصريحات نارية في آخر ظهور

محي الدين :تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب العمل وفق جداول زمنية محددة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

عاجل.. بوتين يعلن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الروسية في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ