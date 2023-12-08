عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لحظة تشييع جثمان شقيق الفنان أحمد حلمي الى مثواه الأخير .. فيديو وصور

جانب من الجنازة
جانب من الجنازة

شيع منذ قليل شقيق الفنان أحمد حلمي خالد حلمى بمقابر الأسرة بقرية الشموت بمركز بنها وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته.


وأعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح اليوم الجمعة وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.


وقالت الأسرة أن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة وتتلقى الاسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم. 


ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان احمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك وكتبت " أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمه".

107ad9be-68cc-4a7e-8526-30c6f9883e91
107ad9be-68cc-4a7e-8526-30c6f9883e91
ab5ec86b-251e-4390-976a-301081d5bec0
ab5ec86b-251e-4390-976a-301081d5bec0
e90c3560-b23c-43da-91d0-8d3d21b67e75
e90c3560-b23c-43da-91d0-8d3d21b67e75
الفنان أحمد حلمى بنها شقيق الفنان أحمد حلمي قرية الشموت مسجد ناصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

موضوعات متعلقة

انهيار أحمد حلمي بعد وصول جثمان شقيقه إلى مثواه الأخير.. صور

وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي وتشيع الجنازة عقب صلاة الجمعة

حبس 88 متهما لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من مصر لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة قسريًا

تحذير خطير.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي وأمريكا

شلل نصفي واعتزال.. أنجلينا جولي تطلق تصريحات نارية في آخر ظهور

محي الدين :تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب العمل وفق جداول زمنية محددة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

عاجل.. بوتين يعلن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الروسية في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ