لحظة تشييع جثمان شقيق الفنان أحمد حلمي الى مثواه الأخير .. فيديو وصور

شيع منذ قليل شقيق الفنان أحمد حلمي خالد حلمى بمقابر الأسرة بقرية الشموت بمركز بنها وسط حالة من الحزن بين أفراد أسرته.



وأعلنت عائلة الفنان أحمد حلمي صباح اليوم الجمعة وفاة شقيقهم الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات.



وقالت الأسرة أن تشييع الجثمان من مسجد ناصر بالفلل فى مدينة بنها عقب صلاة الجمعة وتتلقى الاسرة العزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية ببنها اليوم.



ونعت سالي حلمي شقيقة الفنان احمد حلمي شقيقها الأكبر علي صفحتها بموقع التواصل الفيسبوك وكتبت " أخي خالد حلمي في ذمه الله استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمه".

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