عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بشرى تنعي ناهد فريد شوقي: كانت جميلة وراقية وشيك

بشرى
بشرى

قدمت الفنانة بشرى واجب العزاء في المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 73 عامًا، معربة عن حزنها الشديد لفقدانها.

وقالت بشرى لـ صدى البلد" إن ناهد فريد شوقي كانت سيدة راقية جدا وشيك وذوق جدا ومنتجة مهمة، قدمت أعمال مهمة وقدمت فنانين كثير على الساحة، وأنها تقدم العزاء لابنتها ناهد السباعي ولكل الأسرة.

وقدمت بشرى العزاء لـ ريهام عبد الغفور أيضاً في فقدان والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

https://youtube.com/shorts/R_yOBtes8bQ?si=IHWDY7Wo8lga7yCd

وتلقت  أمس العزاء ابنتها ناهد السباعي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل دنيا عبد العزيز، سيد رجب، نرمين الفقي، مادلين طبر، دنيا سمير غانم و زوجها الإعلامي رامي رضوان ، هشام ماجد ، تامر حبيب ، بشري ، داليا البحيري ، الإعلامية سهير شلبي ، فيفي عبده ، أحمد صيام ، مي نور الشريف ، لبلبة و غيرهم كثير من نجوم الفن

يذكر أن ناهد فريد شوقي منتجة سينمائية مصرية. وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من الأب.

وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا


ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950 و منتجة سينمائية قدمت من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها عده افلام منها فيلم هيستريا ، الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم “من نظرة عين” للفنانة منى زكي و”اللعبة أمريكانى”، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: “لن أعيش في جلباب أبي”، “حديث الصباح والمساء”، “لقمة القاضي، “نونة الشعنونة”، و”امرأة آيلة للسقوط”.

ابنتها ناهد السباعي أشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور الفنان فريد شوقي الفنانة ناهد السباعي الفنانة هدى سلطان المنتجة ناهد فريد شوقي هشام ماجد تامر حبيب رامي رضوان رانيا فريد شوقي سمير غانم ناهد السباعي مي نور الشريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

بعد كأس العالم للأندية.. مفاجأة مدوية بشأن إحتراف محمد عبد المنعم

ترشيحاتنا

ما هو نوع الذهب المعتبر في تحديد نصاب الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب

آي صاغة: ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 2790 جنيهًا

هجمة شتوية عنيفة.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من طقس الإثنين والثلاثاء.. تفاصيل

شررها متطاير.. خطيب المسجد النبوي: المسلمون اليوم يمرون بفتن متعددة المصادر والأشكال

تأمين انتخابات الرئاسة| وزير الداخلية: تدعيم المنطقة المحيطة بالمقرات بتشكيلات سريعة الحركة

تغريم الشركة المصرية للاتصالات 20 مليون جنيه بسبب عطل جسيم في الخدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضعي الكركدية على شعرك والنتيجة تدهشك

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ