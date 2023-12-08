بشرى تنعي ناهد فريد شوقي: كانت جميلة وراقية وشيك

قدمت الفنانة بشرى واجب العزاء في المنتجة ناهد فريد شوقي، التي رحلت عن عالمنا صباح الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 73 عامًا، معربة عن حزنها الشديد لفقدانها.

وقالت بشرى لـ صدى البلد" إن ناهد فريد شوقي كانت سيدة راقية جدا وشيك وذوق جدا ومنتجة مهمة، قدمت أعمال مهمة وقدمت فنانين كثير على الساحة، وأنها تقدم العزاء لابنتها ناهد السباعي ولكل الأسرة.

وقدمت بشرى العزاء لـ ريهام عبد الغفور أيضاً في فقدان والدها الفنان أشرف عبد الغفور.

https://youtube.com/shorts/R_yOBtes8bQ?si=IHWDY7Wo8lga7yCd

وتلقت أمس العزاء ابنتها ناهد السباعي، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل دنيا عبد العزيز، سيد رجب، نرمين الفقي، مادلين طبر، دنيا سمير غانم و زوجها الإعلامي رامي رضوان ، هشام ماجد ، تامر حبيب ، بشري ، داليا البحيري ، الإعلامية سهير شلبي ، فيفي عبده ، أحمد صيام ، مي نور الشريف ، لبلبة و غيرهم كثير من نجوم الفن

يذكر أن ناهد فريد شوقي منتجة سينمائية مصرية. وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من الأب.

وابنتها الفنانة ناهد السباعي، ومحمد السباعى الذى يعمل منتجا ومخرجا وممثلا



ناهد فريد شوقي ولدت 25 ديسمبر عام 1950 و منتجة سينمائية قدمت من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها عده افلام منها فيلم هيستريا ، الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم “من نظرة عين” للفنانة منى زكي و”اللعبة أمريكانى”، كما عملت كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في عدد من المسلسلات منها: “لن أعيش في جلباب أبي”، “حديث الصباح والمساء”، “لقمة القاضي، “نونة الشعنونة”، و”امرأة آيلة للسقوط”.