عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكافؤ الفرص بأسوان تستكمل حملة مناهضة العنف ضد المرأة بقرى حياة كريمة

جهود وحدة تكافؤ الفرص
جهود وحدة تكافؤ الفرص بأسوان

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة لمواصلة تنفيذ الفعاليات المتعلقة بحملة " 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " ، والتى تم إطلاقها فى 25 نوفمبر الماضى ، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجارى.

ويأتى ذلك ضمن إستكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " سلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية. 
 

 

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ الحملة وفقاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ، وتستهدف نشر الوعى والتثقيف بتعظيم دور المرأة فى المجتمع ، ومناهضة أى أشكال للعنف ضد المرأة الفتيات.

 

المرأة 

ومن جانبها أوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان ، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تم التنسيق مع منطقة وعظ أسوان لإلقاء المحاضرات وتوضيح الرأي الدينى فى هذا الشأن ، مع نشر الوعى بأهمية دور المرأة فى المجتمع وحمايتها من أى عنف تتعرض له ، وكذا التعريف بطرق الحماية لها ، وذلك بمشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ، ورؤساء الوحدات المحلية. 

وقالت بأن الحملة تستهدف توصيل هذه المفاهيم للمواطنين حيث تم إختيار القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بواقع 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة على أكمل وجه .

 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

مفاجأة عاجلة للأهلي قبل أول مباراة بكأس العالم للأندية

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

شريف إكرامي يترك معسكر بيراميدز ويغادر جنوب إفريقيا قبل مباراة صن دوانز

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

شروط الزمالك لتجديد عقد فتوح قبل التوقيع للأهلي

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يكرم مدير مديرية التربية والتعليم لبلوغه سن المعاش

ترشيحاتنا

تفاصيل الاجتماع الفني.. الزي الرسمي للأهلي والزمالك في كأس سوبر اليد

إعلام الاحتلال: بايدن حدد لإسرائيل سقفا زمنيا لإنهاء الحرب في غزة

أول إجراء من سفير مصر الجديد في لبنان

مؤامرة إسرائيلية.. مصطفى بكري يحذر من نصب النازحين الفلسطينيين خيام قرب الحدود المصرية

بمقذوفات صاروخية .. هجوم على مقر جهاز الأمن الوطني العراقي

313 شهيد خلال ساعات..الصحة الفلسطينية:ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي لأكثر من 17 ألف


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم.. سعر فستان سلمى أبو ضيف في مهرجان البحر الأحمر

تزامنا مع قصف غزة.. لوح اللعنة يظهر للجميع في الضفة الغربية

نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

10 علامات مبكرة تدل على الإصابة بالفشل الكلوى.. اعرفها

فيديو

أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرص بسبب حالة الطقس

الزمالك يخالف التوقعات ويفاجئ الجميع.. اختيار مدرب جديد

الزمالك يخالف كل التوقعات ويفاجئ الجميع بقرار اختيار مدرب الفريق.. فيديو

فرحانة ومبسوطة جدا.. رحلة نجوى إبراهيم من الإصابة بالسرطان للتعافي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ