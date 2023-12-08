تكافؤ الفرص بأسوان تستكمل حملة مناهضة العنف ضد المرأة بقرى حياة كريمة

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لوحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة لمواصلة تنفيذ الفعاليات المتعلقة بحملة " 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " ، والتى تم إطلاقها فى 25 نوفمبر الماضى ، وتستمر حتى 10 ديسمبر الجارى.

ويأتى ذلك ضمن إستكمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " سلسلة الأنشطة والفعاليات التى يتم تنفيذها داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية.



وأشار إلى أنه يتم تنفيذ الحملة وفقاً لتوجيهات وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ، وتستهدف نشر الوعى والتثقيف بتعظيم دور المرأة فى المجتمع ، ومناهضة أى أشكال للعنف ضد المرأة الفتيات.

المرأة

ومن جانبها أوضحت دعاء فتحى مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان ، وبمتابعة من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ تم التنسيق مع منطقة وعظ أسوان لإلقاء المحاضرات وتوضيح الرأي الدينى فى هذا الشأن ، مع نشر الوعى بأهمية دور المرأة فى المجتمع وحمايتها من أى عنف تتعرض له ، وكذا التعريف بطرق الحماية لها ، وذلك بمشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى ، ورؤساء الوحدات المحلية.

وقالت بأن الحملة تستهدف توصيل هذه المفاهيم للمواطنين حيث تم إختيار القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بواقع 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة من الحملة على أكمل وجه .