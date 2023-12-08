تخريج أول دفعة من برنامج المرأة تقود بجنوب سيناء

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تخريج أول دفعة برنامج «المرأة تقود في المحافظات المصرية والتي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ.



المشاركات هن:

مهندسة شاهيناز طلعت السعيد وكيل مديرية الإسكان،

هبة عبد العزيز الضبع مدير المركز التكنولوجي بأبورديس

رضوى جمال خليفة- مدير قسم عمليات وجودة بمحطة تحلية مياه البحر بطور سيناء ورنا عبد الله محمود مصباح مسئول لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالديوان العام

كلارا عاطف عدلي مدرس معلمة في المدرسة البريطانية

علياء موسى مهندسة برمجيات بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

نجوى عاطف تقي تكلا- عضو المجلس القومي للمرأة ومدرب محترف لدى المؤسسة الدولية للمدارس والتنمية البشرية

إسراء عبد اللطيف الشحات معلمة رياضيات بالمدرسة اليابانية فرع الطور

قسمه فتحي محمد حسن- صاحبه منشأ تجارية لخامات المشغولات اليدوية وصاحبه مبادرة نفيدهن لتدريب وتثقيف السيدات

شروق عبد العزيز الشبراوي مسؤول تسويق وتنمية الأعمال بفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء

إيناس خيري عبد الصادق عمر واعظة متطوعة بوزارة الأوقاف

نيفين ناصر فوزي صيدلانية ومسؤول الرقابة والتفتيش بهيئة الاعتماد والرقابة بجنوب سيناء

وحرص المحافظ علي الاطمئنان من المشاركات على مستوى التدريب، وتعرف منهم على المحتوى المقدم بورش العمل، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الإداري، وإعداد صف ثاني من القيادات الشابة لتقلد المناصب القيادية بما يعود على تحسين منظومة العمل.

وأدار محافظ جنوب سيناء حوارا مع المتدربات استمع فيه لآرائهن ومقترحاتهن، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المادة العلمية المقدمة بالبرنامج في تحسين منظومة العمل، والمشاركة الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين،

يشار إلى أن البرنامج استمر لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة بمشاركة ٨١ شابه وسيدة بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة شرم الشيخ ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا، واقتصاديا، وسياسيا، للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الإيجابية في مجتمعاتهن.

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