الطقس متقلب| ظاهرة جوية جدية تضرب البلاد.. وأمطار رعدية بتلك المناطق

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس، بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، نظرًا لطبيعة فصل الخريف، فمن المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

ظاهرة الطقس

حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وعلى جنوب الصعيد، ويسود طقس بارد ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة بطقس اليوم

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم السبت، أضافت الأرصاد في بيان، أن هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

منخفض جوي يضرب البلاد

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، من تحول مفاجئ في الطقس، إذ قالت إن الطقس سيشهد امتدادا لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، حيث ستسقط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا في فترة المساء على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وستستمر خلال فترات الليل، ويُتوقع استمرار الامطار الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد.

حالة الطقس

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح المصاحب للسحب الرعدية ، ويشهد الطقس رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 13 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13 درجة.