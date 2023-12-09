فرج عامر يكشف سر تراجع مستوى كولر مع النادي الأهلي

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن سبب تراجع مستوي النادي الأهلي هذا الموسم هو فقدان الثقة بين السويسري مارسيل كولر المدير الفني واللاعبين.

وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "الاهلي مستواه يتراجع واعتقد ان هناك قدر كبير من سوء الفهم وفقد الثقة بين اللاعبين ومارسيل كولر المدير الفني السويسري للاهلي"

تعادل النادي الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما، امس الجمعة، باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الأهلي إلى 5 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة، وفي المقابل يأتي شباب بلوزداد في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ومن المقرر أن تسافر بعثة النادي الأهلي إلى السعودية يوم 10 ديسمبر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا.