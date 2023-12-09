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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يناشد أصحاب الحرف اليدوية التسجيل في أيادى مصر لتسويق منتجاتهم

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

جدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مناشدته لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية المشاركة والتسجيل في مبادرة "منصة أيادي مصر" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي وذلك بهدف تسويق المنتجات الحرفية اليدوية والتراثية إلكترونيًا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمادي لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية وذلك ايمانًا بأهمية إحياء هذا القطاع الحرفي والحفاظ على الهوية التراثية من الاندثار تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" وتحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


وأكد محافظ أسيوط  تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنتفيذ المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتفعيل القرى المنتجة في الحرف والصناعات اليدوية والعمل على تمكين أصحاب الحرف اليدوية أو التراثية لتنمية قرى الريف المصري وتمكين الأسر اقتصادياً مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة المرأة المعيلة والأسر الأكثر احتياجاً بالقرى والمراكز لتمكين الأسر اقتصادياً وتنظيم المعارض وفتح منافذ ثابتة ودائمة لتسويق تلك المنتجات وتشجيع الأسر على الانتاج وتنمية الصناعات والحرف اليدوية.

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وأوضحت ناهد محمد فرغلى مدير إدارة التعاون ومنسق المنصة بالمحافظة انه من يرغب المشاركة من أبناء المحافظة في تسويق منتجاته عبر المنصة والتسجيل عليها يمكنه التواصل مع المنسق على الأرقام الآتية ( 01550480884 /01003860694 ) أو التوجه إلى إدارة التعاون في الدور الخامس بديوان عام المحافظة مشيرة إلى العمل على مساعدة ودعم صغار المنتجين والحرفيين من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتعريفهم بالتفاصيل الخاصة بالمبادرة واشراكهم في كافة المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى المحافظة والجمهورية فضلاً عن المعارض الدولية وتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل المستحدثة من خلال المنصة الالكترونية "أيادى مصر" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للتسويق الالكتروني"ayadymisr.com"   وذلك في إطار جهود الدولة في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال التمكين الاقتصادى للحرفيين والمنتجين.

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