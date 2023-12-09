بعنوان أوسكار.. أحمد صلاح حسني يخوض أولى تجاربه السينمائية

يخوض الفنان أحمد صلاح حسنى أولى بطولاته فى السينما، من خلال فيلم بعنوان “أوسكار” مع المخرج هشام الرشيدى.

ويقوم المخرج هشام الرشيدى، باختيار باقى أبطال فيلم “أوسكار” ليشاركون فى بطولة العمل مع أحمد صلاح حسنى، والفيلم من تأليف أحمد حليم سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب.

أحمد صلاح حسنى

وقال أحمد صلاح حسني، ولاعب كرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إنه عاني في السابق من علاقة "توكسيك"، وخرج من هذه العلاقة بدرس أن الشخص الوحيد الذي يمكن أن يؤذك أو يسعدك هو أنت شخصيا.

وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "السجادة الحمراء"، المذاع عبر قناة "الأهلي"، إلى أنه ليس ضد الاستعانة بطبيب نفسي للخروج من أي أزمة، ولكنه لم يمر بهذه التجربة، لافتا إلى أنه جلس مع أطباء نفسيين عند تقديمه دوره في مسلسل الدايرة.

وأضاف لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، أنه يعتبر زوجته صديقته، ويلجأ إليها عندما يحتاج للحديث و"الفضفضة"، فضلا على أن لديه صديق مستمر معه منذ طفولته، معلقا: "ممكن اقعد معاه ومنتكلمش وأكون كويس".