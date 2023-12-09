مصر تبني عاصمة إدارية جديدة في الوادي الجديد.. تفاصيل

شهدت محافظة الوادي الجديد إنشاء أول مجمع مميكن للمصالح الحكومية، ويُعد أول نموذج على مستوى الجمهورية يحاكى العاصمة الإدارية، ويرتبط إلكترونيا بالحي الحكومي ضمن خطط التحول الرقمي الذى سيتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية بعد نجاح تجربته فى الوادى الجديد.

ويعتبر مجمع خدمات العاصمة الادارية لمحافظة الوادي الجديد أول عاصمة إدارية تقام بالأقاليم والمحافظات تماشيا مع العاصمة الإدارية الأم بالقاهرة، وتعظيما للدور المصرى المطروح لمواكبة العالم من حولنا والتقدم المشهود للمرحلة القادمة فى دفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتوفير الخدمات السريعة التى تعود بالنفع على المواطنين .

العاصمة الإدارية الجديدة

وكانت احتفلت محافظة الوادي الجديد، بإنجاز أكبر مشروع إنشائي وادارى على مستوى المحافظة وهو العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة والذي تم ربطه بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، في إطار خطة التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية وتطوير منظومة العمل الحكومي ويجرى تسليم المرحلة الأولى من المديريات الخدمية المنتقلة للعاصمة والتي تضم ( الشباب والرياضة - الإسكان - التموين - الطب البيطري - الصحة - الزراعة)، وبدء تسكين العاملين بالمكاتب الخاصة بكل مديرية بمبنى المديريات، وإجراء التجارب النهائية لتشغيل المرافق؛ استعدادًا للانتقال الفعلي قبل نهاية الشهر الجاري تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من أعمال تسليم المقار الخاصة بكل مديرية حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات فى المديريات الحكومية وفقاً لأحدث تقنيات التشغيل المميكن وربطها بالعاصمة الإدارية بالقاهرة.

وكان أعلن محافظ الوادي الجديد، عن افتتاح أول عاصمة إدارية مميكنة على مستوى المحافظات بالتزامن مع احتفالات العيد القومي للمحافظة في أكتوبر الماضي، حيث تم إنجاز كافة منشآت العاصمة الإدارية المميكنة بمدينة الخارجة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتكون أكبر صرح خدمي على مساحة 101 فدان كنموذج مصغر من العاصمة الإدارية بالقاهرة وتم تنفيذ أكبر مجمع حكومي للمديريات والبدء في تسكين الموظفين بها كما جرى تم الانتهاء من كافّة أعمال البنية التحتية والمرافق، والتشغيل التجريبي لأجهزة التكييف والتبريد والاتصالات؛ لضمان بدء العمل دون وجود عوائق، وتجهيز نقاط الإسعاف والحماية المدنية.

وأضاف المحافظ أن العاصمة الإدارية تعمل بالطاقة الشمسية بعد الانتهاء من تدشين أكبر محطة طاقة شمسية لتغذية كافة مرافق العاصمة الإدارية وربطها بالشبكة الموحدة للكهرباء مشيراً إلى أنه من المقرر تجهيز المديريات التي يتم إخلاءها كمقرّات لفرع جامعة الأزهر حيث تم الانتهاء من خطة تسكين مبنى المديريات، مُوجهًا بوضع خطة زمنية لانتقال العاملين بالمديريات الخدمية، وتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة المساعد للإشراف على تسليم المديريات مؤكداً على أن قطاع الكهرباء بصدد الانتهاء من تركيب أكشاك الكهرباء المغذية لمباني المديريات والخدمات الحكومية ووضعها تحت الجهد، و تركيب غرف تحكم محطة الصرف الصحي.

وأوضح أن المبنى يتكون من طابق أرضي وثلاثة متكرر ويضم حوالي 200 غرفة وفراغ مساحى تابعة لأربعة أجنحة متصلة وبه شبكات تكييف مركزية ورخام وارضيات جرانيت وزجاج عاكس وعازل للحرارة، ومبنى جهات حكومية متعددة"، ومبنى "التعامل مع الجمهور"، ومبنى " المول التجاري" ومبنى إداري للمحافظة، مجمع المحاكم، ومبنى مديرية التربية والتعليم، ومبنى الهيئة القومية للبريد، و مبنى مصلحة الضرائب العقارية، ومبنى المجلس القومي للمرأة، ومبنى هيئة النيابة الإدارية، ومبنى هيئة قضايا الدولة، ومبنى مجلس الدولة، بالإضافة إلى مبنى الصندوق الاجتماعي للتنمية.

مجمع خدمات العاصمة

وأكد المحافظ، أن المبنى الإداري جرى تنفيذه على مساحة 4000 متر مسطح، ويتكون من أربعة أدوار، ويحتوي المبنى على 104 قاعات متعدد المساحات، ومخزن أو أرشيف متعدد المساحات، و26 غرفة تحكم كهرباء وتكييف وإنذار وخدمات، و6 صالات انتظار، بالإضافة إلى مبنى "التعامل مع الجمهور"، الذي نفذته مديرية الإسكان على مساحة 2850 مترا مسطحا كما جرى التعاقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء؛ لتنفيذ أعمال التغذية الكهربائية الرئيسية لمجمع الخدمات الحكومية المميكن، بجانب تشغيل محطات الطاقة الشمسية الخاصة بالمجمع، وذلك بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء باستكمال أعمال المجمع استعدادا لافتتاحه، كأول مجمع من نوعه على مستوى محافظات الجمهورية.

وأبدى أهالى المحافظة سعادتهم بهذا الإنجاز الغير مسبوق في تاريخ المحافظة، والذي يعكس توجهات الحكومة نحو دعم محافظة الوادي الجديد بأحدث التقنيات الخدمية وتمييزها عن باقي المحافظات بإنشاء هذا الصرح الإدارى الأحدث من حيث الخدمات المميكنة حيث قال محمود الصغير من أهالى مدينة الخارجة فى تصريح خاص لـ اليوم السابع أن مجمع العاصمة الإدارية حقق تحولا جذرياً فى مستوى الخدمات وساهم في وضع المحافظة على رأس قائمة المحافظات الأكثر تطوراً من حيث الخدمات التكنولوجية وخدمات المواطنين.

من جانبه قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، الأمين العام للإدارة المحلية السابق، إن مصر في إطار من اللامركزية التي نص عليها الدستور وسعيا إلى تطوير العمل المحلي وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين تقوم بإنشاء دوان عام محافظات جديد وذكية تشمل كل الإدارات ومدرسات الخدمات التي تمثل الوزارات المركزية في مكان واحد.

وأضاف "عبدالظاهر" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذه الخطوة تكفل للمواطنين تلقي الخدمات بشكل متطور لتجنيبهم البيروقراطية ومشقة الانتقال بين الإدارات والأماكن المختلفة تسهيلا عليهم في نموذج يحتذى ويبدأ تنفيذه في محافظة الوادي الجديد كونها أكبر محافظة من حيث المساحة والتي تمتد على مساحة 42 % من إجمالي مساحة مصر.