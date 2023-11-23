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رئيس التحرير
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تحقيقات

لم تكلف الدولة مليما وتجذب ملايين الدولارات.. مفاجأة بشأن العاصمة الإدارية وطرحها

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

تعمل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، على الخطوات اللازمة لطرح حصة من أسهمها في البورصة، قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل، حيث من المخطط طرح حصة من شركة العاصمة الإدارية فى البورصة المصرية قبل منتصف عام 2024.

طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة

وقال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الحصة المحتملة للطرح في البورصة المصرية من شركة العاصمة الإدارية لم تحدد بعد، لكنها قد تتراوح بين 5% إلى 10%، على أن يحدد مستشار الطرح الذي سيتم تعيينه، قيمة الحصة.

وأضاف عباس، خلال تصريحات إعلامية، أنه يجرى حاليا تقييم الشركة، والتي تعتبر بين أكبر الشركات في العالم المالكة للأراضي، ويبلغ رأس مالها المرخص 204 مليارات جنيه، المسدد منها 57 مليار جنيه وسيتم رفعه إلى 77.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.

في هذا الصدد، قال المهندس طارق بهاء، الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصرية، إن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في البورصة، له العديد من الإيجابيات، مثل جذب التمويل، والذي قد يستخدم في تمويل مشروعات توسعية أو سداد ديون، أو تحسين التشغيل العام للشركة، ولهذا دور إيجابي على الجدوى الاقتصادي عبر توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق النمو والاستدامة، إلى جانب رفع القيمة السوقية، وزيادة قيمة الشركة في السوق، ما يؤدي لزيادة قيمة أصول المساهمين وزيادة الثقة في الشركة، وزيادة القيمة السوقية إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل.

ضخ المزيد من الاستثمارات

وأضاف بهاء، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التسويق والتوسع، فعندما تدرج الشركة في البورصة، يمكن أن تحصل على تعريف أكبر وأوسع لدى المستثمرين والجمهور، وقد يساعد ذلك في تحقيق عقود جديدة وزيادة الفرص التجارية والتوسع في أنشطة الشركة، يمكن أن يحسن هذا من الجدوى الاقتصادية من خلال زيادة الإيرادات وتحسين الأرباح، كما يفيد الطرح في بناء الثقة بين المستثمرين والأطراف المعنية الأخرى، من خلال الشفافية.

وأوضح أن الثقة المتزايدة قد تؤدي إلى تحسين الجدوى الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات التجارية وتوفير فرص جديدة، كما أن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة ، قد يتيح بعض الفرص والمزايا الاستثمارية المحتمل.

المهندس طارق بهاء

جذب ملايين الدولارات

من جانبه، أكد المهندس محمد الحسيني، المتخصص في ملف التنميه والتطوير العمراني، أن مكاسب طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة تتمثل في تعميق حجم السوق للشركة عالميا وجذب مستثمرين أجانب للاستثمار بالسوق المصري، ومن ثم يستطيع المواطنون حصد ثمار المشروعات القومية التي تنفذها الدولة من خلال الحصول على أرباح خاصة وأن الشركة ذات ملاءة مالية قوية

وأضاف الحسيني، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الطرح سيساعد شركة العاصمة على استكمال بناء العاصمة الإدارية الجديدة في مراحلها المتتالية والحفاظ علي وتطوير ما تم إنجازه على أرض الواقع، ومن ثم تكون تلك العاصمة مشروع مصري خالص بدأ وتوسع واستمر بتمويل من خارج الموازنة العامة للدولة، أي لم تتكلف الدولة جنيها واحدا في تمويله ليكون نموذج ناجح يحتذى به عند التخطيط للمشروعات القومية التالية.

وأوضح أنه من ضمن المزايا، طرح شركة العاصمة الإدارية سيمثل المعادلة التي يربح فيها جميع الأطراف، فالشركة تستفيد من تدبير التمويلات اللازمة، بينما يستفيد سوق المال من إدراج شركة بذلك الحجم، فيما يستفيد الاقتصاد من جذب استثمارات أجنبية بالشركة، وأخيرا، يستفيد المواطن من استثماره بسهم الشركة خاصة وأن الشركة ذات ملاءة مالية عالية، ويتأكد هذا المواطن من جدوى المشروعات القومية، وتعزز الحكومة ثقة المواطنين بها، ولذا فإن ذلك الطرح سيكون لعبة “الربح أو الربح”.

المهندس محمد الحسيني

تكلفة مشروعات العاصمة الإدارية 

وكان خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أكد أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة لم تحمل موازنة الدولة أي أموال، موضحا أن العاصمة الإدارية عبارة عن شركة وحققنا استثمارات في العاصمة الإدارية، ولدينا حوالي 500 مشروع في العاصمة الإدارية.

وقال عباس، في تصريحات إعلامية، إنه سيتم مضاعفة رأس المال من الأرباح الناتجة عن المشروعات.

 

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