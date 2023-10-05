4 تريليونات جنيه.. خطوة جديدة من العاصمة الإدارية قبل طرحها في البورصة

بدأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، الخطوات اللازمة لطرح حصة من أسهمها في البورصة، قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.

وأكد خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، أنه يجري حاليا اختيار المستشار المالي العالمي الذي سيتولى عملية الطرح، حيث إنه من المخطط طرح 10% من الشركة في البورصة خلال النصف الثاني من عام 2024 المقبل.

وقال إن النجاح الكبير في شركة العاصمة الإدارية وبداية تشغيلها مع انتقال الحكومة لها والإنجازات الكبيرة بالمشروع، هو ما شجع الشركة على عملية الطرح في البورصة، للاستفادة من عائداتها فى تنمية باقى مراحل المشروع.

من ناحية أخرى، كانت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أعلنت سبتمبر الماضي، عن طرح جزء من أسهمها في البورصة، خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الطرح بشكل نهائي ورسمي قبل نهاية عام 2024.

وأكد المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن عملية الطرح تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الشركة في البورصة.

4 تريليونات جنيه قيمة الأصول

وذكر أن أصول شركة العاصمة الإدارية، تقدر بـ 255 مليار جنيه، وعند طرحها في البورصة المصرية سوف تصل قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات جنيه، موضحا أن الحكومة حريصة على إدارة الاقتصاد بمزيد من الشفافية والانفتاح.

وقال إن أفضل الطرق للتأكيد على الشفافية في إدارة الاقتصاد، هو تعاملات الشركات المملوكة للدولة، وطرحها في البورصة، ما يمنح فرصة للمواطنين للاستفادة ويجذب فئات جديدة من المستثمرين، ويرد على المشككين.

في أغسطس 2021، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قد يتم طرحها في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي، خلال عامين.

وقال إن الشركة تمتلك أصولا سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولا تحت الإدارة تتراوح بين 3 أو 4 تريليونات جنيه، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

من جانبه، توقع رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن يتم الإعلان عن عدد من الاتفاقات مع مستثمرين خليجيين قبل نهاية العام لتطوير مشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على الانتهاء من مخطط المرحلتين الثانية والثالثة.

وأكد أن المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية تتضمن منطقة صناعية، ويوجد طلبات من مطورين صناعيين على مساحات تتجاوز مليون متر مربع، كاشفا عن وجود 3 طلبات من شركات محلية كبرى متخصصة في التطوير الصناعي، كما أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مع شركة إماراتية لتطوير منطقة صناعية على مساحة 1000 فدان.

4 مكاسب من طرح شركة العاصمة

في هذا الصدد، قال جون جميل، المتخصص في ملف التنمية العمرانية، والاستثمار العقاري، إن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في البورصة، له العديد من الإيجابيات، منها تحقيق ما يلي:

جذب التمويل، حيث إن طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، يمكن أن يساعد في جذب التمويل الإضافي من المستثمرين، والذي قد يستخدم في تمويل مشروعات توسعية أو سداد ديون، أو تحسين التشغيل العام للشركة، ولهذا دور إيجابي على الجدوى الاقتصادي عبر توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق النمو والاستدامة.

رفع القيمة السوقية، حيث يساهم طرح شركة العاصمة الإدارية في البورصة، في زيادة قيمة الشركة في السوق، وأن يؤدي ذلك إلى زيادة قيمة أصول المساهمين وزيادة الثقة في الشركة، وزيادة القيمة السوقية إلى زيادة الاستثمارات وتحسين الجدوى الاقتصادية على المدى الطويل.

التسويق والتوسع، فعندما تدرج الشركة في البورصة، يمكن أن تحصل على تعريف أكبر وأوسع لدى المستثمرين والجمهور، وقد يساعد ذلك في تحقيق عقود جديدة وزيادة الفرص التجارية والتوسع في أنشطة الشركة، يمكن أن يحسن هذا من الجدوى الاقتصادية من خلال زيادة الإيرادات وتحسين الأرباح.

الشفافية والحوكمة، حيث إن إدراج شركة العاصمة الإدارية في البورصة يتطلب الامتثال لمجموعة من القواعد واللوائح ومعايير الشفافية والحوكمة، ويمكن أن يساهم هذا في بناء الثقة بين المستثمرين والأطراف المعنية الأخرى، كما أن الثقة المتزايدة قد تؤدي إلى تحسين الجدوى الاقتصادية من خلال تعزيز العلاقات التجارية وتوفير فرص جديدة.

تكلفة مشروعات العاصمة الإدارية

وكان خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أكد أن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة لم تحمل موازنة الدولة أي أموال، موضحا أن العاصمة الإدارية عبارة عن شركة وحققنا استثمارات في العاصمة الإدارية، ولدينا حوالي 500 مشروع في العاصمة الإدارية.

وقال عباس، في تصريحات إعلامية، إنه سيتم مضاعفة رأس المال من الأرباح الناتجة عن المشروعات.