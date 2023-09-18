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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح جزء من أسهم شركة العاصمة الإدارية في البورصة قبل نهاية 2024

البورصة
البورصة

أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، اعتزامها طرح جزء من أسهمها فى البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الطرح بشكل رسمي قبل نهاية عام 2024.

وقال خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن عملية الطرح تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح الشركة في البورصة، مشيرا إلى أن اجمالي أصول الشركة خلال العام المنقضي 2022 تقدر بـ 255 مليار جنيه، وعند طرح الشركة بالبورصة تصل قيمة الأصول المدارة إلى 4 تريليونات جنيه.

وأشار عباس في تصريحات له، إلى أن الحكومة حريصة على إدارة اقتصادها بمزيد من الشفافية والانفتاح، وأفضل طرق تأكيد هذه الشفافية في تعاملات الشركات المملوكة للدولة هي طرحها في البورصة، وهو ما يمنح فرصة لاستفادة المواطنين، ويسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين، ويرد على المشككين.

يأتي ذلك عقب تعيين شركة سي أي كابيتال مستشارا ماليا لها في العملية المخطط لها، ومن المتوقع فور طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية، سيكون هذا الطرح الأكبر في مصر على الإطلاق.

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