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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طرح أراض جديدة في العاصمة الإدارية قبل نهاية العام| تفاصيل

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال اللواء أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة بصدد إصدار طرح جديد لجميع الأراضي الباقية قبل نهاية العام الحالي 2023.

وأضاف فى تصريحات صحفية أن عددا قليلا من هذه الأراضي في منطقة R7 وفي أراضي النشاط المختلط أيضا ، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن هذا الطرح في جميع وسائل الاعلام قريباً.

وعن أحدث تطورات الأعمال في منطقة الداون تاون، ذكر فهمي أن هذه المنطقة من أكثر المناطق الحيوية في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تستوعب الكثير من الخدمات التجارية والإدارية، مشيرا إلى بدء ظهور الواجهات الخارجية في معظم المباني، وانتهاء أعمال الخراسانات بالكامل، ومتوقع نهاية العام الحالي تسليم الكثير من المباني والوحدات للعملاء

ودعا “فهمي”، المطورين العقاريين المنفذين لمشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى سرعة التقدم لإدارة المطورين بالشركة، لجدولة الأقساط دون دفع أي غرامات، والاستفادة أيضا من المدة الإضافية المتاحة لهم، وفقا للتيسيرات التي أصدرتها شركة العاصمة الجديدة مؤخرا لدعم ومساندة المطورين الجادين، باعتبارهم شركاء النجاح في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال مهلة تصل إلى شهر واحد فقط، والتي بدأت منذ صدور الإعلان عنها الاسبوع الماضي

وأكد فهمي أهمية مطوري العاصمة الإدارية الجديدة، الذين يصل عددهم لأكثر من 400، ينفذون أكثر من 500 مشروع عقاري، مشيدا بهذه المشروعات العقارية الخاصة التي تضيف لشركة العاصمة الجديدة، وأوضح أن الشركة مستعدة لاستقبال جميع المطورين خلال 7 أيام في الأسبوع، وخلال 24 ساعة يوميا

وقال فهمي إن شركة العاصمة الإدارية الجديدة قدمت سلسلة من التيسيرات لمطوري العاصمة الجديدة خلال الفترة السابقة، وذلك بعد التغيرات الكبيرة التي حدثت وأثرت في صناعة التشييد والبناء، حيث تم مد مدد إضافية لفترات التنفيذ على مرتين مدة كل منهما 6 أشهر، أولها بعد تصديق مجلس إدارة الشركة في شهر أكتوبر من العام السابق ، والثاني بعد مد 6 أشهر إضافية أخرى، وذلك في شهر أغسطس من العام الحالي ، ليصل الإجمالي مدة سنة كاملة بدون دفع أي غرامات

العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية الجديدة طرح جديد تقنية الفيديو الداون تاون

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