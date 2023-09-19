تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء منتصف جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي منفردا فيما ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة والاوسع انتشارا.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 19745 نقطة.

فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 23854 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 8271 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5757 نقطة.