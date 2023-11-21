رئيس “العاصمة الإدارية”: 300 مليار جنيه حجم أصول الشركة.. المرحلة الثانية العام المقبل.. وطرح 10% من الأسهم في البورصة

شركة العاصمة الإدارية.. كشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن أرباح الشركة والتجهيز للمرحلة الثانية داخل العاصمة الإدارية بحلول منتصف عام 2024، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية عبر "العربية Business".

أكبر شركة في مصر برأس مال 204 مليارات جنيه

وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، خلال تصريحات تلفزيونية عبر "العربية Business"، أن شركة العاصمة الإدارية يتم تقييمها إلا أنها من أكبر الشركات العقارية في العالم التي تمتلك أراضي.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى أنه يجري تقييم الشركة حاليًّا، ويبلغ رأسمالها المرخص 204 مليارات جنيه المدفوع منه 57 مليار جنيه، وسيتم رفعه إلى 77.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.