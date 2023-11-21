خالد عباس: شركة العاصمة الإدارية تستعد لطرح بين 5 ل_ 10% في البورصة المصرية قريبا

أعلن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن شركة العاصمة الإدارية تستعد لطرح بين 5% إلى 10%، في البورصة المصرية في 2024.

وأكد "عباس"، في مقابلة مع "العربية Business"، اليوم الثلاثاء، أن الحصة المحتملة للطرح فى البورصة المصرية لم تحدد بعد، لكنها قد تتراوح بين 5% و10%، ستحدد من مستشار الطرح الذي سيتم تحديده قريبًا.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى أنه يجري تقييم الشركة حاليًّا، حيث تعتبر من بين كبرى الشركات في العالم المالكة لأراضٍ، ويبلغ رأسمالها المرخص 204 مليارات جنيه المدفوع منه 57 مليار جنيه، وسيتم رفعه إلى 77.5 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.

الحكومة تدفع إيجارات مبانيها بانتظام

وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن الحكومة تدفع إيجارات مبانيها بانتظام حتى نهاية أكتوبر الماضي، وهذا واضح في الإيرادات والميزانية، فضلا عن الزيادة السنوية طبقا للتعاقد، مدة العقد 49 عاماً يجدد لفترة مماثلة.