عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس شركة العاصمة الإدارية: نمتلك أصولا على الأرض بقيمة 300 مليار جنيه

خالد عباس رئيس شركة
خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إنه لم يتم تحديد الحصة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية، ولكن ستكون من 5 لـ 10%، ومستشار الطرح سيحدد النسبة التي سيتم طرحها، موضحا أن الطرح سيكون زيادة لرأس المال وليس لتخارج بعض الملاك في الشركة، ولكن كل ذلك دراسات ستتضح بشكل أكبر عند تعيين المستشار المالي، ومن ثم رؤية الأسلوب الأفضل للطرح في البورصة المصرية. 

رئيس شركة العاصمة الإدارية يتحدث عن الشركة

وأضاف "عباس"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر " العربية"Business أن شركة العاصمة الإدارية قيمتها الحالية يتم تقييمها إلا أنها من أكبر الشركات العقارية في العالم التي تمتلك أراضي، وحاليًا رأس المال المرخص للشركة 204 مليارات جنيه، وهي أكبر شركة في مصر برأس المال هذا، والمسدد منه يصل لـ 57 مليار جنيه، وبنهاية العام سيصل المسجل لـ 77.5 مليار جنيه. 

وتابع رئيس الشركة، أنه طبقا لآخر ميزانية فالأصول المتواجدة على الأرض تقترب من 300 مليار جنيه، والتقييم سيكون وفقا للدراسات المتخصصة بشكل أكبر، إذ يوجد أراض تحت التنمية، وأراض لم تتم تنميتها، ولكن هذه هي الأرقام الموجودة في الوقت الحالي. 

العاصمة الادارية البورصة البورصة المصرية شركة العاصمة الإدارية المستشار المالي العربية Business

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

ولي العهد السعودي: طالبنا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

حقيقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي براتب أسبوعي 1.5 مليون إسترليني

يملأ الأسواق قريبًا| إجراء مصري عاجل ينسف أزمة السكر.. وهذا سعره الجديد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

ترشيحاتنا

حياة شبه مستحيلة.. الأونروا تعرض أرقاما كار.ثية لأوضاع الأهالي في قطاع غزة

استشهاد الحفيد الأكبر لـ إسماعيل هنية بقصف إسرائيلي في قطاع غزة

سفير فلسطين بالجزائر: شعبنا لن يرحل ويصمد أمام العدوان الإسرائيلي..فيديو

خالد عباس: شركة العاصمة الإدارية تستعد لطرح بين 5 ل_ 10% في البورصة المصرية قريبا

وزير الرياضة يبحث استعدادات اتحاد التايكوندو لأولمبياد باريس 2024

إعلام إسرائيلي: شروط صفقة المحتجزين تشمل الإفراج عن 50 رهينة مقابل 4 أيام هدنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر غير متوقع لبروش ياسمين صبري الذهبي

اقتربت من مليون جنيه.. سعر قميص وخاتم نادين نسيب نجيم يثير الجدل

يتجاوز 100 ألف جنيه.. سعر صادم لفستان جينيفر لوبيز الأسود

تحذير .. فرشاة الأسنان تصيب بمرض قاتل

فيديو

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

«سنبيدهم جميعًا ونعود لحرث حقولنا».. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين ضد غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ