رئيس شركة العاصمة الإدارية: نمتلك أصولا على الأرض بقيمة 300 مليار جنيه

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إنه لم يتم تحديد الحصة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية، ولكن ستكون من 5 لـ 10%، ومستشار الطرح سيحدد النسبة التي سيتم طرحها، موضحا أن الطرح سيكون زيادة لرأس المال وليس لتخارج بعض الملاك في الشركة، ولكن كل ذلك دراسات ستتضح بشكل أكبر عند تعيين المستشار المالي، ومن ثم رؤية الأسلوب الأفضل للطرح في البورصة المصرية.

رئيس شركة العاصمة الإدارية يتحدث عن الشركة

وأضاف "عباس"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر " العربية"Business أن شركة العاصمة الإدارية قيمتها الحالية يتم تقييمها إلا أنها من أكبر الشركات العقارية في العالم التي تمتلك أراضي، وحاليًا رأس المال المرخص للشركة 204 مليارات جنيه، وهي أكبر شركة في مصر برأس المال هذا، والمسدد منه يصل لـ 57 مليار جنيه، وبنهاية العام سيصل المسجل لـ 77.5 مليار جنيه.

وتابع رئيس الشركة، أنه طبقا لآخر ميزانية فالأصول المتواجدة على الأرض تقترب من 300 مليار جنيه، والتقييم سيكون وفقا للدراسات المتخصصة بشكل أكبر، إذ يوجد أراض تحت التنمية، وأراض لم تتم تنميتها، ولكن هذه هي الأرقام الموجودة في الوقت الحالي.