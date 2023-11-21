المهندس خالد عباس: ندرس طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في أكثر من بورصة

كشف المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، عن حقيقة ما يتم تداوله حول طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية في بورصات غير البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة مثلما أثير خلال الأسابيع الماضية.

رئيس شركة العاصمة الإدارية يتحدث عن طرح أسهم الشركة

وقال رئيس شركة العاصمة الإدارية، خلال تصريحات تلفزيونية عبر " العربية"Business أن حجم الشركة والطرح كبير للغاية، ويوجد احتمال أن يكون هناك تواجد في أكثر من بورصة غير البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، والقرار النهائي سيكون من قبل المستشار المالي الذي سيحدد كل شيء.

وأضاف: "لو الطرح حجمه أكبر من البورصة المصرية هيتم النظر إلى بورصات أخرى خلال الفترة المقبلة، ولا يتم تحديد البورصات ونوعيتها سواء خليجية أم عالمية، ولكن التركيز على استيفاء كل ما تطلبه هيئة الرقابة المالية لتسجيل الطرح، ومن ثم اختيار مستشار مالي".