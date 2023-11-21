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إلهام أبو الفتح
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رئيس شركة العاصمة الإدارية: أرباحنا هذا العام تتخطى 25 مليار جنيه

المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية

قال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، إن أرباح الشركة في آخر نتائج وصلت لـ 10 مليار جنيه في الـ 6 أشهر الماضية، وبصدد الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن الأرباح لثلثي العام الحالي، ونسب النمو ما بين 15 لـ 20%، لافتا إلى أن العام الماضي تم تحقيق 20 مليار جنيه، والعام الحالي ستتخطى الأرباح 25 مليار جنيه قبل الضرائب. 

رئيس شركة العاصمة الإدارية يتحدث عن الشركة 

وأضاف "عباس"، خلال تصريحات تلفزيونية عبر " العربية"Business أنه من المتوقع خلال الـ 4 سنوات المقبلة الحفاظ على النمو من 15 لـ 20%، فضلا عن أن المعدل سيزيد بعد عامين، إذ أنه مع منتصف العام القادم سيتم العمل للمرحلة الثانية في العاصمة الإدارية بحوالي 40 ألف فدان، وسط طلبات متعددة من شركات مختلفة على الأنشطة، ومتبقي في المرحلة الأولى من 4 لـ 5 آلاف فدان، ومن ثم سيتم العمل على المرحلة الثانية لتكون الأراضي جاهزة بحلول منتصف عام 2025. 

وتابع، أن الشركة تحصل على إيرادات من إيجارات المباني الحكومية بـ 4 مليار جنيه، ويتم الحصول عليها بالفعل، وهذه هي العام الثاني للحصول على الإيجارات، والعمل وفقا للعقود مع الدولة، والدولة ملتزمة بعقودها ويتم تحصيل الإيجارات طبقا للتعاقد بين الطرفين. 

واستكمل، أن مدة العقد بين الشركة والحكومة 49 عامًا، ويوجد زيادة سنوية 5% تقريبًا كل عام، وهذا أمر تم وضعه في العقد، والزيادة تعمل بشكل طبيعي كل عام. 

العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية العربية Business المبانى الحكومية الأسبوع القادم المهندس خالد عباس

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