الاستثمار في المستقبل.. العاصمة الإدارية الجديدة تحقق رقما ضخما بالأرباح

سعت القيادة السياسية إلى أن تكون العاصمة الإدارية الجديدة شاملة للأنشطة والمرافق كافة، والتي تعد أول مدينة ذكية تكنولوجية يتم تأسيسها ضمن رؤية مصر 2030، بحيث تشكل جسرًا حضاريًا يعمل على خلق كيان سياسي واقتصادي وثقافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتوفير مناخ اقتصادي مزدهر وبنية تحتية تكون نواة لمعيشة رغدة وتنمية مستدامة، ولكي تساعد على توفير فرص عمل عديدة للشباب.

أرباح تصل لـ 10 مليارات

وفي هذا الصدد، أعلن خالد عباس، رئيس مجلس إدارة الشركة- خلال فعاليات مؤتمر التطوير العقاري السابع، إن حققت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية في مصر، أرباحاً بقيمة 10 مليارات جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري والذي توقع أيضا تحقيق زيادة عن المستهدف للعام الجاري بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة.

وأوضح عباس في كلمته خلال المؤتمر، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الأعمال بنهاية سبتمبر خلال الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الشركة تقترب من الإعلان عن فرص شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بنظام الشراكة في العاصمة الإدارية.

ونوه عباس، بأنه قد يتم الإعلان عن فرصة شراكة أو فرصتين قبل نهاية العام الجاري؛ لافتاً إلى أهمية الشراكة في تقليل الأعباء الاستثمارية عن المطور وتوجيه الأموال لتنفيذ المشروع والإسراع بمعدلات التنمية، وأضاف أن هناك حوالي 35% من أراضي المرحلة الأولى لم يتم التعامل معها حتى الآن، موضحًا أنه الشركة أوقفت طرح الأراضي منذ عام تقريبًا رغم التطلبات الكثيرة من جانب المستثمرين.

وسبق، وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء- خلال الشهر الماضي، عن مكاسب عادت على المواطن من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العاصمة الإدارية وفرت 400 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشرة، موضحاً أن مشاريع المدينة وفرت مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.

دول نفذت عواصم جديدة

وقال مدبولي، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "من العاصمة"، المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق فكرة العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2015 وبدأ العمل الفعلي على تنفيذها في عام 2016، مضيفا: "البعض يسأل لماذا عاصمة جديدة في مصر، ونقول إن دولًا كثيرةً نفذت عواصم جديدة وهناك دول تنفذ عواصم جديدة وبعض الدول أعلنت أنها ستنفذ المشروع".

وتابع مدبولي: "ماليزيا سبقتنا بمدينة جديدة كعاصمة إدارية جديدة، والصين تنفذ حيا حكوميا بمنطقة جديدة بالكامل خارج بكين، ونيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضرت قمة بريكس والتقيت مع رئيس إندونيسيا وقال لي إنه تم الإعلان عن عاصمة جديدة مختلفة عن جاكرتا وجرى البدء في التنفيذ".

ومن جانبه، أكد عبدالفتاح المر الخبير العقارى أن الصحف العالمية تشيد بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة خاصة فى إيطاليا وإسبانيا، لافتا إلى أن المستثمرين الأجانب يرون أن العاصمة الإدارية أول مدينة ذكية عربية لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني والتي تزيد مساحتها عن حجم سنغافورة.

وأضاف المر- خلال توقيع عقد احدى الشركات العقارية، مع مجموعة من كبار الاستشاريين في المجال العقاري استعدادًا لإطلاق أحدث المشاريع السكنية في قلب العاصمة الإدارية الجديدة منطقة R7 إن المصريين ليسوا جددا على المشاريع الضخمة المصممة لإغراء جميع الأجيال، مؤكده أن الرئيس السيسي قام بتغيير جذري في مصر.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة هي مدينة ذكية جديدة، تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر، ومن المتوقع أن ينمو هذا المشروع البنائي الضخم من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو المشروع الذي من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.

المشروعات في العاصمة

ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ أكثر من 460 مشروع داخل العاصمة الإدارية الجديدة أبرزهم مشروع "مسجد مصر".

ويقع المشروع الجديد علي أعلي ربوة في R7 ، حيث يمتد المشروع علي مساحة ٣٦ فدان مباشرة علي اهم الطرق الرئيسية، وبجانب كل الخدمات الحيوية بالمنطقة وعلي رأسهم ٣ مدارس دولية، و ٤ جامعات دولية، ومركز طبي، وأندية رياضية.

وتتنوع المساحات داخل المشروع لتوفير كافة احتياجات العملاء وهي غرفتين تبدأ من ١١٥ متر ، و ٣ غرف تبدأ من ١٤٥ متر ، و ٤ غرف تبدأ من ١٩٥ متر، ودوبلكس يبدأ من ٢٣٥ متر وتسلم الوحدات نصف تشطيب أو تشطيب كامل بالتكييفات ويتراوح سعر المتر ما بين 20 ألف و 28 ألف جنيه بمقدم ١٠٪؜ مقدم واقساط علي ٧ سنوات، و٢٠٪؜ مقدم واقساط علي ٨ سنوات.

وقُسمت العاصمة الإدارية الجديدة إلى مراحل؛ نظرًا لمساحتها الشاسعة التي تجاوزت مساحات عواصم ودول هامة، وللإجابة عن سؤال ما هي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة في مراحلها الثلاث! قمنا بحساب كل مرحلة على حدة كالتالي:

- المرحلة الأولى: تبلغ مساحتها ما يقرب من 40 ألف فدان، أي ما يوازي 161.87 كم2 من إجمالي مساحة العاصمة الإدارية بالكيلو متر.

- المرحلة الثانية: تبلغ مساحتها حوالي 47 ألف فدان، أي ما يوازي 190.2 كم2 من إجمالي مساحة العاصمة الإدارية الجديدة بالكيلومتر.

- المرحلة الثالثة: تبلغ مساحتها حوالي 97 ألف فدان، أي ما يوازي 392.54 كم2 من إجمالي مساحة العاصمة بالكيلومتر.