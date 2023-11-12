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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خالد عباس: طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة قبل منتصف2024.. وتجهيز آليات القيد

صدى البلد

قال خالد عباس الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، بأنه من المتوقع طرح حصة من شركة العاصمة الادارية الجديدة بالبورصة قبل منتصف 2024، موضحا إلى أنها حاليًا في مرحلة التجهيز لآليات القيد وفق متطلبات هيئة الرقابة المالية وقواعد القيد.


وأضاف عباس، خلال مشاركته اليوم بمؤتمر التطوير العقاري السابع، والذي يعقد تحت عنوان: “توسع الشركات خارجيًا تكامل أم تنافس”، برعاية مجلس الوزراء، أنه سيتم خروج نتائج الأعمال للشركة بشكل ربع سنوي.

 

وإستكمل عباس حديثه قائلا: أنه جارٍ تعين مستشار للطرح خلال الفترة المقبلة، لتجهيز إجراءات القيد والترويج.

وأكد عباس أن كل عنصر في العاصمة أصبح له كودًا تعريفيًا ضمن خطط التحول الرقمي للعمل كمدينة ذكية متطورة.

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