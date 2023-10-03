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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس الوزراء: حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة بلغت 255 مليار جنيه

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه قبل أن يتولى منصب وزير الإسكان وقبل رئاسة مجلس الوزراء، كان يشغل منصب رئيس هيئة التخطيط العمراني.

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وأضاف "مدبولي"، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "من العاصمة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن هيئة التخطيط العمراني هي الهيئة الوحيدة في مصر المعنية بكل مشروعات التخطيط والتنمية العمرانية، وهي التي تضع تصور رؤية تنمية الدولة كلها، وأيضًا المدن والمؤسسات الكبيرة.

ولفت إلى أن فكرة العاصمة الإدارية كانت مطروحة منذ زمن بعيد، وطبيعة المدن الكبرى مثل القاهرة الكبرى، التي تجاوزت الـ 22 مليون نسمة، كان مقر الحكومة فيها بمنطقة وسط البلد والقصر العيني، وبني منذ أكثر من 150 عامًا، وبعضها لم يكن مصمما خصيصًا ليكون مقرا حكوميا.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة بلغت 255 مليار جنيه، موضحاً أن الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية.

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