رئيس شركة العاصمة الإدارية يكشف تفاصيل طلب دول للاستفادة من التجربة المصرية

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية العمرانية، إنه يتم نقل التجربة المصرية في إقامة العاصمة الإدارية داخل عدد من الدول الأجنبية، مشيرًا إلى وجود طلبات لتنفيذها خلال الفترة القادمة، و جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية من مؤتمر التطوير العقاري السابع، والمنعقد اليوم الأحد.

وأضاف عباس، أن من بين تلك الدول زيمبابوي، والتي سيتم إقامة عاصمة إدارية بها، مشيرًا إلى أنهم أصبحوا عضوا في مجلس الإدارة، ومتحملين الحصول على تمويل دولي أو محلي لإقامتها، مع اختيار المستشارين والشركات المنفذة.

وأضاف عباس، أنه يتم كذلك خلال الفترة الحالية الترتيب لمشاركة كوريا الجنوبية في إقامة عاصمة إدارية في دولتهم، وذكر عباس قائلا " هما بقالهم 20 سنة عايزين يعملوها".

واستكمل إن مدغشقر وإثيوبيا أرسلوا وفودا لذات الأمر المتعلق بنقل التجربة المصرية، في إقامة عاصمة إدارية في دولهم.