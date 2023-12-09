قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل السحلب في المنزل.

مقادير السحلب

٥ أكواب حليب سائل.

٣ م ك كورن فلور أو سحلب بودرة.

٥ م ك سكر أو حسب الرغبة.

١ م ك سمسم.

١ م ك بندق مدروش حسب الرغبة.

١ م ك زبيب.

رشة فانيليا.

ملحوظة:

يمكن عمل تحويجة السحلب، عبارة عن نفس المكونات، مع تبديل الحليب السائل، باللبن البودرة، وإضافة دقيق الأرز بنفس مقدار باقي المقادير، وتحفظ في برطمان محكم الغلق.

للتزيين:

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل السحلب في المنزل

- نضع الحليب علي النار مع السكر والفانيليا.

- يقلب الكورن فلور مع قليل من الحليب البارد ويضاف لخليط الحليب والسكر مع التقليب المستمر.

- يضاف االزبييب و السمسم المحمص والقرفة والبندق أو السوداني المدروش مع التقليب.

- يقدم ساخنا مع المكسرات والقرفة والزبيب حسب الرغبة.