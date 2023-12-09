قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل السحلب في المنزل.
مقادير السحلب
٥ أكواب حليب سائل.
٣ م ك كورن فلور أو سحلب بودرة.
٥ م ك سكر أو حسب الرغبة.
١ م ك سمسم.
١ م ك بندق مدروش حسب الرغبة.
١ م ك زبيب.
رشة فانيليا.
ملحوظة:
يمكن عمل تحويجة السحلب، عبارة عن نفس المكونات، مع تبديل الحليب السائل، باللبن البودرة، وإضافة دقيق الأرز بنفس مقدار باقي المقادير، وتحفظ في برطمان محكم الغلق.
للتزيين:
مكسرات حسب الرغبة.
طريقة عمل السحلب في المنزل
- نضع الحليب علي النار مع السكر والفانيليا.
- يقلب الكورن فلور مع قليل من الحليب البارد ويضاف لخليط الحليب والسكر مع التقليب المستمر.
- يضاف االزبييب و السمسم المحمص والقرفة والبندق أو السوداني المدروش مع التقليب.
- يقدم ساخنا مع المكسرات والقرفة والزبيب حسب الرغبة.