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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل السحلب في المنزل

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل السحلب في المنزل.

مقادير السحلب

٥ أكواب حليب سائل.
٣ م ك كورن فلور  أو سحلب بودرة.
٥ م ك سكر أو حسب الرغبة.
١ م ك سمسم.
١ م ك بندق مدروش حسب الرغبة.
١ م ك زبيب.
رشة فانيليا.

ملحوظة:
يمكن عمل تحويجة السحلب، عبارة عن نفس المكونات، مع تبديل الحليب السائل، باللبن البودرة، وإضافة دقيق الأرز بنفس مقدار باقي المقادير، وتحفظ في برطمان محكم الغلق.

للتزيين:

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل السحلب في المنزل

- نضع الحليب علي النار مع السكر والفانيليا.
- يقلب الكورن فلور مع قليل من الحليب البارد  ويضاف لخليط الحليب والسكر مع التقليب المستمر.
- يضاف االزبييب و السمسم المحمص والقرفة والبندق أو السوداني المدروش مع التقليب.
- يقدم ساخنا مع المكسرات والقرفة والزبيب حسب الرغبة.

اللبن البودرة طريقة عمل السحلب بالمنزل طريقة عمل السحلب

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