غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية تتابع أعمال انتخابات الرئاسة.. صور

تتابع غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية متابعة اعمالها منذ الساعات الاولي من صباح اليوم، وانتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى اللجان الفرعية ومتابعة أعضاء النيابة الإدارية للإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بأعمال الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وباشرت جميع اللجان الفرعية اعمالها فى التوقيتات المحددة وسط اقبال كثيف من المواطنين وحرصهم على الادلاء بأصواتهم فى الدقائق الاولي من بدء اعمال التصويت

ورصدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية تامين كامل لمقرات اللجان الانتخابية والمحاور والطرق المؤدية لها وتامين الناخبين وتسهيل حركتهم وتامين كامل لأعضاء وقد وجهة الغرفة الشكر الى وزارة الداخلية للجهد المبزول من جانبها فى تامين العملية الانتخابية.



وأكدت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية الى تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات المباشر مع جميع أعضاء الهيئات القضائية وتوفيرها جميع الوسائل والسبل التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطني على اكمل وجه

وأوضحت غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية ان الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة مؤسسات الدولة تدير العملية الانتخابية وفق اعلى معدلات الشفافية والنزاهة الدولية وصولا الى ان تأتى الانتخابات الرئاسية معبرة عن الإرادة الوطنية

وقال المستشار أحمد جلال المتحدث الرسمي باسم غرفة العمليات أن الغرفة تتابع على مدار اليوم سير أعمال الاقتراع.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطى والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وانتهت الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، فضلا عن التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة

ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، أن القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، بدأوا في تسلم الأوراق وأن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى مقار اللجان التي سيشرفون عليها، مشيرا إلى أن عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

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