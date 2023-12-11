القومي لحقوق الإنسان: الانتخابات الرئاسية تسير بصورة جميلة.. ولم تحدث أية مشكلات

قال عصام شيحة، عضو المجلس القومي لـ حقوق الإنسان، إن خروج الشعب المصري بمختلف فئاته للمشاركة في الانتخابات الرئاسية هو صورة مُشرفة لمصر أمام العالم، متمنيًا استكمال العملية الانتخابية على خير.



وأضاف “شيحة” خلال مداخلة هاتفية أذاعتها فضائية دي إم سي، أن الانتخابات أمس لم تشهد أية خروقات، معقبًا: “الانتخابات تسير بصورة جميلة تحت إشراف قضائي كامل”.



وفي السياق، تبدأ عملية التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، حيث أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من:

المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة

المرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس

المرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة

المرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

ويصل عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم لـ 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.