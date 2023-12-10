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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظهور لافت للشباب.. احتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة للتصويت |فيديو

صدى البلد

قال محمد أبوشنب، مراسل قناة صدى البلد في تغطيته الخاصة بالانتخابات الرئاسية، أن هناك "طوابير" أمام مقار اللجان الانتخابية من أجل التصويت في الانتخابات الرئاسية، لافتا إلى أن الشباب يتصدر المشهد الانتخابي في الجيزة.

وأوضح أن محافظة الجيزة تعبر عن نفسها في الانتخابات الرئاسية، وتتصدر المحافظات الأكثر إقبالا من المواطنين في المشاركة بالانتخابات الرئاسية، موضحا أن هناك تسهيلات كثيرة للناخبين من أجل تيسير عملية التصويت في الاستحقاق الرئاسي.

وأكد أن هناك إقبال كبير من المصريين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مبينا أن هناك وعيا كبيرا لدى المواطن بما تشهده الدولة المصرية حاليا من تحديات لذا سارع إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية وبناء مستقبل الدولة المصرية.
 

 

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