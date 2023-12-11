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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تمهيدا لزيارة معبر رفح.. وفد من مجلس الأمن الدولي يصل مطار العريش

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاثنين، إن وفدا من مجلس الأمن الدولي وصل إلى مطار العريش تمهيدا لزيارة معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

ومنذ قليل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه من المتوقع أن يقوم وفد من أعضاء مجلس الأمن الدولي بزيارة إلى معبر رفح اليوم الاثنين، بهدف الحصول على انطباع مباشر عن الوضع الإنساني الصعب في غزة وأنشطة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لسكان قطاع غزة.

 

ووفقا للصحيفة فإن الزيارة، التي من المتوقع أن يشارك فيها 16 سفيرا ونواب سفراء لدى الأمم المتحدة، جاءت بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل في المجلس كممثل للجامعة العربية.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه تم تنظيم الزيارة من وراء ظهر إسرائيل ودون أي تنسيق معها، لافتة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتحمل تكاليف زيارة ونقل السفراء إلى مدينة العريش.

وبحسب الصحيفة سيستمع السفراء عند معبر رفح إلى عدد من مسؤولي الأمم المتحدة، كما سيعقدون مؤتمراً صحفياً.

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