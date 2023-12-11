صحف الإمارات| معارك غزة تزداد شراسة.. والأنفاق كوابيس للجيش الإسرائيلي



مبادرة إماراتية لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية في غزة

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد اجتماعاً خاصاً بشأن غزة الثلاثاء

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 101 جندي منذ بداية العملية العسكرية في غزة



فقد أبرزت صحيفة البيان اتهام المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إسرائيل بتمهيد الطريق لطرد سكان قطاع غزة جماعياً إلى مصر عبر الحدود، وهو ما نفته إسرائيل.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، أشار لازاريني إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة واحتشاد المدنيين النازحين الفارّين من القتال قرب الحدود في الشمال ثم الجنوب.

وقال لازاريني إن «التطورات التي نشهدها تشير لمحاولات لنقل الفلسطينيين إلى مصر، أو يتم توطينهم في مكان آخر»، رغم أن «الأمم المتحدة والعديد من الدول الأعضاء بما في ذلك الولايات المتحدة رفضت بشدة تهجير سكان غزة قسراً من القطاع».

وكانت إسرائيل أمرت السكان بمغادرة وسط خان يونس منذ أن كثفت هجومها على الطرف الجنوبي من غزة .

من جهته، قال المدير العام لـمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في افتتاح جلسة استثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة في جنيف مخصصة للبحث في تبعات الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس: «إن القطاع الصحي في غزة يواجه تداعيات «كارثية»، بسبب الحرب الإسرائيلية، في حين أكد مسؤول أممي أن نصف سكان غزة يتضورون جوعاً، و9 من كل 10 لا يأكلون يومياً».



كما أفادت الصحيفة باعلان الجيش الإسرائيلي الاثنين أنّ أكثر من 100 من جنوده قُتِلوا منذ بدء الهجوم البرّي المستمرّ في قطاع غزة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أوضح الجيش أنّ حصيلة الجنود القتلى ارتفعت الى 101 جنديّ، بعد مقتل ثلاثة جنود كشف عن هويتهم الاثنين.

وذكرت صحيفة الإمارات اليوم أنه من المقرر أن يزور 12 مندوبا لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحدود بين مصر وقطاع غزة اليوم الاثنين بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر "يتضورون جوعا".

ورتبت الإمارات الزيارة إلى رفح، حيث عبرت مساعدات إنسانية وإمدادات وقود محدودة إلى غزة، بينما يتفاوض مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا على مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب الطرفين المتحاربين "بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها" لإيصال المساعدات.

كما يتضمن مشروع القرار إنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة. ولم يتضح على الفور متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.



وقالت صحيفة الاتحاد إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد غدا الثلاثاء اجتماعا خاصا لمناقشة الوضع في غزة حسبما أعلنت الأحد المتحدثة باسم رئيس الجمعية، بعد فشل مجلس الأمن الجمعة في التصويت على "وقف إطلاق نار إنساني" في القطاع الفلسطيني بسبب عرقلة واشنطن مشروع قرار في هذا الاتجاه.

وقالت المتحدثة في رسالة إن الاجتماع الذي يعقد بعد ظهر الثلاثاء جاء بناء على طلب ممثلي منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن الجمعية العامة التي تُعدّ قراراتها غير ملزمة، يمكنها أن تنظر في مشروع نص.

ويتناول مشروع النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الأحد إلى حد كبير مشروع القرار الذي رفضه مجلس الأمن الجمعة بسبب الفيتو الأمريكي.



فيما ذكرت صحيفة الخليج أن الجيش الإسرائيلي كثف، أمس الأحد، غاراته على قطاع غزة المحاصر مخلفاً العشرات من الضحايا والمصابين، معلناً تكبد خسائر إضافية في اشتباكاته مع الفصائل الفلسطينية، وأقر بمقتل 426 جندياً وضابطاً منذ بدء الحرب، وإصابة 1593 آخرين، بينهم 255 حالة حرجة، بينما أشارت تقارير إلى أن أغلب خسائر الجيش الإسرائيلي جاءت من كمائن قرب فوهات الأنفاق التي باتت أشبه بالكوابيس، بينما خلفت الحرب من الجانب الفلسطيني 67 ألف قتيل وجريح غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال.



في اليوم الخامس والستين من حربه الشعواء على غزة، قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة من من الشمال إلى الجنوب، كما أمر السكان بمغادرة وسط مدينة خان يونس. وجراء القصف سقط عدد من القتلى والجرحى الفلسطينيين نتيجة استهداف منازل مدنيين وسط القطاع، ولاسيما في أحياء التفاح والشجاعية، شرق مدينة غزة، وعدة مناطق في شمال القطاع