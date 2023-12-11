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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة يكشف موقف رمضان صبحي وطارق حامد مع الزمالك

صدى البلد

علق الإعلامي محمد شبانة على مصير رمضان صبحي وطارق حامد من الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية .

وقال الإعلامي محمد شبانة، ان ما يتردد حول إمكانية تعاقد الزمالك مع رمضان صبحي مجرد كلام وهذه الأخبار تنتشر على مدار عامين ماضيين، لكن بيراميدز سوف يحسم موقف اللاعب بعد نهاية الموسم.

وتابع شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: “الزمالك يرغب في ضم رمضان صبحي، لكن أمر اللاعب لم يحسم، ولن يرحل عن بيراميدز خلال شهر يناير، ومن الوارد احترافه خارجيا بعد ختام الموسم الجاري، وأرى أنه من الصعب أن تتم الصفقة لصالح الزمالك“.

 

وأضاف: “طارق حامد لاعب فريق ضمك السعودي تلقى عرضين من الدوري المصري في الساعات الماضية ولكن اللاعب رفض وفضل البقاء في الدوري السعودي ، والنادي يريد تجديد عقد طارق حامد في الموسم المقبل ورفض رحيله”.

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