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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كاجوال مختلف.. زينة تثير الجدل بظهورها | شاهد

زينة
زينة

نشرت الفنانة زينة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة أنيقة ومختلفة. 

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شيرين رضا تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

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بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تستعرض رشاقتها

وتألقت زينة، مرتديه بنطال كاجوال جلد باللون الاسود، ونسقت معه جاكيت كاجوال منفوخ باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زينة، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت زينة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور زينة

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