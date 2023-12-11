أوراوا ريد الياباني يصل السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

وصلت بعثة نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني، مطار جدة، مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 12 ديسمبر الجاري، حتى 22 من نفس الشهر.

<p lang="ar" dir="rtl">🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨<br><br>نادي أوراوا ريدز الياباني يصل لجدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/H4CRCoB19F">pic.twitter.com/H4CRCoB19F</a></p>— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/football_ll55/status/1734227558995046641?ref_src=twsrc%5Etfw">December 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨<br><br>نادي أوراوا ريدز الياباني يصل لجدة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/H4CRCoB19F">pic.twitter.com/H4CRCoB19F</a></p>— نواف الآسيوي 🇸🇦 (@football_ll55) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/football_ll55/status/1734227558995046641?ref_src=twsrc%5Etfw">December 11, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

ويشارك أوراوا رد دايموندز الياباني في مونديال الأندية 2023 بصفته بطلًا لدوري أبطال آسيا في نسخته الأخيرة.

ورحب الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، على منصة "إكس" بوصول الفريق الياباني، قائلاً:" كونيتشيوا.. أوراوا ريد الياباني يصل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.. مرحبًا بكم في السعودية".



ويخوض أوراوا ريد دايموندز أول مباراة له في كأس العالم للأندية أمام كلوب ليون المكسيكي في ربع النهائي يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويلعب الفائز من مواجهة أوراوا ريد دايموندز وكلوب ليون، مع مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي البطولة.