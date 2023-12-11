محكمة هولندية تسعى إلى معاقبة إسرائيل بسبب حرب الإبادة الجماعية

تسعى محكمة في هولندا إلى منع ارسال قطع الغيار من الأسلحة إلى تل أبيب بما في ذلك طائرات F-35 من جميع أنحاء أوروبا بموجب ترخيص عام ينطبق على جميع أعضاء "برنامج F-35 الدولي"، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.

بعد أيام من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس في 7 أكتوبر ورد أن طائرة نقل عسكرية إسرائيلية هبطت في فونسدريخت لأخذ قطع غيار لأسطولها الخاص.

فعلت ذلك على الرغم من التحذيرات من موظفي الجمارك والشؤون الخارجية الهولنديين، حيث تقوم حكومة الاحتلال بإسقاط كميات هائلة من الذخائر على غزة على غرار دريسدن وهامبورج وكولونيا، كما يقول المؤرخ البريطاني روبرت بيب.

قال بيب، إسرائيل ترتكب "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني" ولهذا بجب أن تنأى هولندا بنفسها بحكمة عن ذلك.

قد تستجيب محكمة لاهاي الجزئية لهذه التحذيرات ففي 4 ديسمبر، قال محامو أربع منظمات حقوقية (أوكسفام نوفيب، ومنظمة العفو الدولية، وباكس كريستي، ومنتدى الحقوق) للمحكمة إن توفير قطع غيار طائرات إف-35 لإسرائيل ينتهك لوائح تصدير الأسلحة الهولندية، إلى جانب التزامات هولندا بموجب القانون الدولي وطلبوا منها وقف المزيد من الصادرات.

وقال المحامون للمحكمة إن "الصور والشهادات والتقارير وكذلك التصريحات الإسرائيلية تظهر أن إسرائيل تتجاهل المبادئ الأساسية لقانون الحرب، مثل التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية ومبدأ التناسب".

وبالإضافة إلى ذلك، يحذر مسؤولو الأمم المتحدة من أن الإبادة الجماعية تجري في غزة. ولا يوجد سبب للافتراض بأن إسرائيل ستوقف العنف المفرط ضد السكان المدنيين في غزة في المستقبل المنظور.

