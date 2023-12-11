خبير شئون إفريقية: عدد اللاجئين السودانيين وصل لـ6 ملايين.. والكوليرا ضرب 4 ولايات

أكدت الدكتورة أماني الطويل، خبير الشئون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الحرب الجارية في السودان تدمر مقدرات الدولة وبنية تحتية مهمة جدًا في السودان، مشيرة إلى حالة البنية التحتية في السودان ضعيفة ومتهالكة بالأساس، والثمن الإنساني باهظ جدًا بها.

تفشي لفيروس الكوليرا في 4 ولايات بالسودان

أوضحت "الطويل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأسر الموجودة في السودان تبحث عن الخروج من السودان خلال الفترة الحالية من أجل تعليم أولادها، مؤكدة أن هناك تفشي لفيروس الكوليرا في 4 ولايات بالسودان، كما أن هناك 11 مليون نسمة على شفى المجاعة وأطفال شبه جوعى.

وأشارت إلى أن أعداد اللاجئين السودانيين يصل لـ6 ملايين، وهذا الرقم يمثل لجوء ونزوح داخل وخارج البلاد، موضحة أن القوى السياسية في السودان لها صوت قوي ونفذت أكثر من اجتماع ومن المفترض أن يكون هناك اتفاق سياسي بين كل الأطراف وهناك تواصل مع واشنطن لحل الأزمة، مؤكدة أن هناك قيادات في هذه الحرب لم تسمع معاناة شعبها ولا يسمعوا للمدنيين والسياسيين أيضا.