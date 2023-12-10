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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوسطاء الأفارقة يزعمون إحراز تقدم في جهود الوساطة لإنهاء الحرب بالسودان

السودان
السودان

قالت هيئة إقليمية أفريقية تشارك في جهود الوساطة بشأن الحرب في السودان، إنها حصلت على التزام من الأطراف المتحاربة بتنفيذ وقف إطلاق النار وإجراء حوار سياسي يهدف إلى حل الصراع.

ولم يصدر تعليق فوري من الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع شبه العسكرية المنخرطة منذ منتصف أبريل في صراع دمر العاصمة الخرطوم وأثار موجات من القتل العرقي في دارفور على الرغم من الجهود الدبلوماسية العديدة لوقف الصراع.

وذكر بيان للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) أن الرئيس الحالي للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وافق خلال محادثات يوم السبت في جيبوتي على عقد اجتماع فردي مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأضاف البيان أن دقلو، المعروف على نطاق واسع باسم حميدتي، وافق في اتصال هاتفي أيضًا على اقتراح وقف إطلاق النار والاجتماع مع البرهان.

وقال ألكسيس محمد، مستشار الرئيس الجيبوتي، إن البرهان وحميدتي 'قبلا مبدأ الاجتماع خلال 15 يوما من أجل تمهيد الطريق لسلسلة من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين تؤدي إلى إطلاق العملية السياسية'. .

وفي وقت سابق، اتهم البرهان، في خطاب ألقاه أمام اجتماع جيبوتي، قوات الدعم السريع بشن 'هجمات همجية'، لكنه قال إن الجيش لم يغلق الباب أمام التوصل إلى حل سلمي.

وألقى حميدتي، الذي لا يُعرف مكان وجوده، كلمة أمام اجتماع إيغاد عن بعد، وألقى باللوم في اندلاع الحرب على الموالين للرئيس السابق عمر البشير الذين يتمتعون بنفوذ داخل الجيش. ودعا إلى إصلاح الجيش وتشكيل حكومة مدنية.

واندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خطة مدعومة دوليا لدمج القوة شبه العسكرية في الجيش وإطلاق عملية انتقالية نحو الانتخابات.

وتقاسم الجيش وقوات الدعم السريع السلطة بعد الإطاحة بالبشير خلال انتفاضة شعبية في عام 2019. وقبل أن يتشاجرا، قاما معًا بانقلاب في عام 2021 قلب الجهود المبذولة لتوجيه السودان نحو الديمقراطية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها توصلت رسميا إلى أن طرفي الصراع ارتكبا جرائم حرب.

وردا على ذلك، أصدرت قوات الدعم السريع بيانا يوم الأحد نفت فيه قيامها بعمليات تطهير عرقي في دارفور أو مسؤوليتها عن العنف الجنسي. كما نفى الجيش الاتهامات الموجهة إليه.

وتعثرت المحادثات غير المباشرة بين الجيش وقوات الدعم السريع بوساطة السعودية والولايات المتحدة، وتعثرت عدة مرات الأسبوع الماضي مع استمرار الجانبين في حملاتهما العسكرية.

 

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