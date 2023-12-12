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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023: التعاون يغذي الطموح

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي.

 

برج الثور اليوم مهنيا

استخدم ذكاءك لأن الاقتراح المثير للاهتمام قد يفتح آفاقا مهنية جديدة، فاحشد زملاءك، ووحدهم على رؤيتك الواضحة والملموسة، لأن تعاونكم يغذى طموحكم ويثير مناقشات مثمرة بينكم.


برج الثور اليوم ماليا

برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.


برج الثور اليوم عاطفيا

قد يعثر مولود برج الثور العازب على شريك حياة يشع طاقة وحيوية من أقاربه، فقط عليه أن يدع قلبه يبحر، ولا يقاوم مشاعره العاطفية، أما المتزوجون فتوقعوا مناقشات صادقة وصمت مريح يعزز جوهر حياتهم العاطفية.

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برج الثور| حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. انتظر مفاجأت رائعة

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برج الثور| حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.. تيقظ للمكاسب المحتملة


برج الثور على الصعيد الصحى

الغذاء الصحى، والراحة المناسبة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، قد تبدو هذه الأساسيات عادية، لكنها السبب وراء استيقاظك ونشاطك وقوتك ونجاحك فحافظ على ترطيب جسمك واجعله فى أعلى قائمة الأولويات وابتعد عن الأطعمة المحفوظة.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

عليك أن تستغل طاقة الثور المجتهد، واستمتع بكل خطوة صغيرة تقربك من أحلامك، فنجاحك الفترة المقبلة سيكون بمثابة سحر، لأنه سيكون مميزاً بدرجة لا تتوقعها.

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