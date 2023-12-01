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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور| حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.. تيقظ للمكاسب المحتملة

الابراج
الابراج

مولود برج الثور يتميز بعدة صفات منها أنه ناجح في حياته العملية بشكل واضح، وقادر على تحقيق الأهداف التي يحتاجها بمنتهى السهولة مهما كانت الظروف.

برج الأسد.. حظك اليوم الثلاثاء 28-11-2023: لديك روح المغامرة لكن ثق بنفسك

برج العقرب| حظك اليوم الأحد 26 -11-2023: استمر في الابتكار والأفكار والإبداع


برج الثور في حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023


مولود برج الثور يتمتع بأنه شخصية هادئة ويفكر بشكل منطقى منظم، ومن السهل الأعتماد عليه في كل المواقف دون لحظة تردد منه.
مشاهير برج الثور
ومن مشاهير برج الثور الأديب المصري طه حسين، والشاعر الإنجليزي وليام شكسبير، وفى إطار هذا السياق يقدم صدى البلد توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الثور اليوم مهنيا
أنت سريع الملاحظة مما يجعلك قادر على العمل بشكل سريع، بعيد عن أي ضغوط في العمل مهما كانت، ولا تتدخل فى أي جدال محتمل مع زملائك في العمل.
برج الثور اليوم ماليا
برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.
برج الثور اليوم عاطفيا
وسع من دائرة معارفك لتجد شريك الحياة المميز الذى يكون قادر على معرفة شخصيتك الحقيقة التي تكون نادرة لمن حولك، ومحببة لشريك الحياة المستقبلي الذى يسعد بها.
برج الثور على الصعيد الصحى
حاول أن تمارس التمارين الرياضية مع ممارسة رياضة اليوجا، التي تمدك بالسلام النفسى والهدوء والراحة، مع تناول طعام قليل السعرات الحرارية للوصول للوزن المثالى.
برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
عليك ألا تقطع وعدا إلا و تنفذه حتى تتحسن صورتك، وتكون قدوة يحتذى بها لمن حولك، وتكون قادر على الصمود في وجه الصعاب مهما كانت التحديات.

يوم الحظ لبرج الثور : الجمعة
لون الحظ اليوم لبرج الثور : الودري
رقم الحظ : 6
التوافق اليومي لبرج الثور اليوم
أكثر الأبراج توافق اليوم مع برجك هما : برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم : برج الأسد ، برج الدلو

برج الثور برج الثور اليوم برج الثور اليوم عاطفيا برج الثور اليوم ماليا برج الثور اليوم مهنيا برج الثور على الصعيد الصحى برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

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