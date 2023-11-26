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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب| حظك اليوم الأحد 26 -11-2023: استمر في الابتكار والأفكار والإبداع

برج العقرب
برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتي منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة، لذلك فهو مؤهل لتولى مناصب إدارية، كما يعرف بجديته فى العمل وحبه الشديد لأسرته.

توقعات برج العقرب

يوم هادئ وجميل كالبارحة. حركة الكواكب تدعمك وتمنحك طاقة إيجابية تشجعك على القيام بكل ما هو مفيد، وستلاحظ هذه الطاقة عندما تتواصل أو تتفاعل مع الآخرين. حاول أن تستغل هذه الفرصة. اجتمع اليوم مع الأصدقاء والعائلة وقوموا بزيارة مكان ما.


برج العقرب حظك اليوم مهنيا

اطلاعك الدائم على كل ما هو جديد ومختلف في مجالك المهني، يساعدك على ابتكار أفكار جديدة ومختلفة جعلتك في المقدمة والمنافس الذى لا يستطيع أحد الوقوف أمامه.

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برج العقرب حظك اليوم عاطفيا

حرصك على التودد والتقرب من شريك حياتك جعل حياتكما الأسرية هادئة ومستقرة، وجعلكما مثالا أعلى لمن حولكما.


حظك اليوم البرج العقرب صحيا

ممارستك للتمارين الرياضية بشكل يومي تساعدك بالحصول على جسم رياضي رشيق، وجعلك تشعر بالحيوية والنشاط بشكل دائم.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في ابتكاره لأفكاره المبدعة والمختلفة ليستمر في المقدمة ويصل للمنصب الذى يستحقه.

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