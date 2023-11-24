عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب حظك اليوم الجمعة 24-11-2023 .. لا أحد يستطيع منافستك

الابراج
الابراج

يتميز مولود برج العقرب بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة، لذلك فهو مؤهل لتولى مناصب إدارية، كما يعرف بجديته فى العمل وحبه الشديد لأسرته.

برج الثور.. حظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر .. حافظ على هدوئك

برج الجوزاء.. حظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. اتبع نهجا غير تقليدي


برج العقرب فى حظك اليوم الجمعة 24-11-2023


يتسم مولود برج العقرب بأنه شخص مخلص، وقادر على تقديم الحب والاهتمام والرعاية لشريك حياته، ويحفظ الأسرار، كما أنه محبوب من الجميع سواء من زملائه فى العمل أو أصدقائه أو جيرانه.
مشاهير برج العقرب
ومن مشاهير برج العقرب الملك تشارلز الثالث، ويقدم صدى البلد، توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.

برج العقرب حظك اليوم مهنيا
حبك لعملك يدفعك طوال الوقت لتطوير أفكارك، ما جعلك فى المقدمة دائماً ولا يستطيع أحد منافستك كما ساعدك ذلك على التأهل لمناصب إدارية عليا.
برج العقرب حظك اليوم ماليا
برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.
برج العقرب حظك اليوم عاطفيا
تستطيع بحكمتك ومرونتك حل أى مشكلة تواجهك فى حياتك الزوجية، ما جعلك تشعر بالسعادة والاستقرار وجعل أطفالك سعداء دائماً.
حظك اليوم البرج العقرب صحيا
حرصك على تناول أطعمة صحية غنية بالعناصر الغذائية المهمة جعلك دائماً فى صحة وعافية، كما تجنبك للأطعمة الدسمة ساعدك فى الحفاظ على رشاقتك.
برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:
يجب على مولود برج العقرب خلال الفترة المقبلة أن يستمر طوال الوقت فى تطوير أفكاره، ولا ينصت لأى حاسد أو حاقد حتى يحقق ما يحلم به.

يوم الحظ: الثلاثاء
لون الحظ: أرجواني ، أسود
رقم الحظ: 4
التوافق اليومي لبرج العقرب
أكثر الأبراج توافق اليوم: برج الثور ، برج العقرب
أقل الأبراج توافق اليوم: برج الأسد ، برج الدلو
التوافق العادل: برج الحمل ، الجوزاء ، الميزان ، القوس

برج العقرب برج العقرب اليوم برج العقرب حظك اليوم برج الجوزاء برج الحمل برج العقرب حظك اليوم عاطفيا برج العقرب صحيا برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة برج العقرب حظك اليوم ماليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

عاجل ..اتجاه لتوجيه الشكر لـ غرابة وتعيين سيد عبد الحفيظ مديرا للمنتخب

أكثر اللاعبين حقارة.. تغريدة غامضة من نجم الزمالك السابق| من يقصد؟

تعاقدات قوية لـ الأهلي في يناير المقبل.. تفاصيل

مفاجأة مدوية.. صدام بين مجلس الزمالك ومعتمد جمال بسبب هذا اللاعب

الإطاحة بثلاثي بينهم لاعبه المفضل.. كولر يستبعد نجوم الأهلي قبل لقاء ميدياما الغاني

نداء عاجل من كتائب القسام إلى الأردنيين

الذهب يسجل سعرا جديدا وعيار 21 الآن مفاجأة للمقبلين على الزواج

موضوعات متعلقة

برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023| اتبع نظام غذائي صحي

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023: استغل وقتك في المشي

توقعات برج العقرب 29 سبتمبر 2023.. تضطر لإتخاذ قرارات حاسمة

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: اهتم بصحتك

برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 24 سبتمبر2023: تغييرات إيجابية تزيد فرص نجاحك

برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023: حسّن علاقتك مع الشريك

برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 22-9-2023| عدم الإسراف في الإنفاق

برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر.. ازدهار مالي في طريقه إليك

ترشيحاتنا

مفاجأة سعيدة لكل من اختُرق هاتفه

لمن تأخر زواجها.. 8 كلمات معجزة تأتي لك بالزوج الصالح ردديها ليلة الجمعة

غرامة كبرى تنتظر المقبلين على الزواج فى هذه الحالة وفقا للقانون

رفض لاعبي الزمالك .. حقيقة ترشيح سيد عبدالحفيظ كمديرا لمنتخب مصر|تفاصيل

الأونروا تدعو لوقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة

روح الروح.. أب فلسطيني يحتضن طفلته الشهيدة ويبكي القلوب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو فريق ميدياما المغمور منافس الأهلي.. ولماذا محمد عبد المنعم أغلى من لاعبيه؟

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم

باروكة وميني جيب.. شاهد غادة عبد الرازق بملابس جريئة تثير الجدل بالفيسبوك

سعر صادم.. ماجي أبو غصن بفستان شيك جدا بدبي

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

سيارة اصطدمت به.. تفاصيل سقوط كوبري أحمد عرابي بالمهندسين /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

اﻟﻤﺰﻳﺪ