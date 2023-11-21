عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. تعشق روح المغامرة والاستكشاف

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك والرغبة في الانتقام على أبسط الأشياء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاحد 21 نوفمبر2023:

قد تشعرين قليلاً بالانفصال العاطفي. سترغبين بالتأكيد في حريتكِ. اقض بعض الوقت بمفردكِ لترتيب الأمور. قد يظهر حبيبكِ السابق منذ سنوات على عتبة داركِ، لذلك لا تتفاجئي كثيراً عندما يأتي. اتخذي موقفاً غير حكمي تجاه كل شيء تصادفينه.

برج العقرب 21-11-2023 على الصعيد المهني

ستواجه جهودك في عالم الوظائف مقاومة كبيرة اليوم ما لم تكونين مستعدة تماماً، ولديكِ كل الحقائق مباشرة. الناس الآخرون يريدون إجابات قوية. إن العرض التقديمي السريع والعاجل لن يبيع فكرتكِ.

txt

طبيبة تحذر من مرض يصيب الفتيات قبل سن البلوغ ..تعرف على أعراضه

txt

طبيبة تحذر من اللحوم النيئة غير المطهية طيدا.. تسبب امراض خطيرة

txt

كبسولة فيتامينات متكاملة لطفلك.. طبيب يكشف فوائد الباذنجان السحرية للرضع

txt

طبيبة تحذر من مرض خطير تسببه شنطة المدرسة للأطفال

برج العقرب 21-11-2023 على الصعيد العاطفي

قد تقدرين أنتِ وحبيبكِ قضاء يوم في الريف، وسط سلام وتناغم الطبيعة، حيث يمكنكِ أن تشعرين فى إيقاعات أكثر طبيعية. هذا مهم بشكل خاص إذا كنتما مشغولين حقاً في العمل. يشير الجانب الحالي في اللعب إلى أن أخذ استراحة من صخب الحياة سيمكنكِ من الشعور بالقرب من بعضكما البعض مرة أخرى.

برج العقرب 21-11-2023 على الصعيد الصحي

تحبين روح المغامرة والاستكشاف، خاصة وأن عقلكِ اليوم قد يكون مليئاً بالأفكار الجديدة. التفكير والتحدث والحلم - هذا ما تحبين القيام به، وهذه الاتجاهات تساعدكِ على تحديد كيفية تخفيف معاناة الآخرين. ومع ذلك، لكي تعرفي حقاً ما يشعر به الآخرون، فأنتِ بحاجة إلى المراقبة أكثر من التخمين. لكي لا تغمري نفسكِ بالمشاكل والتحديات التي يجلبها الآخرون إلى بابكِ، فإن متابعة مشروع فني أو الانخراط في مجموعة موسيقية يمكن أن يجعلكِ متوازنةً ومتماسكةً.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء برج العقرب عاطفيا برج العقرب مهنيا برج العقرب صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

أخيرا إطلاق موبايل Note 13 الأسطوري بكاميرا 108 ميجابكسل ..وأقل سعر سيذهلك

موضوعات متعلقة

لنزلات البرد والإنفلونزا.. طريقة عمل شوربة الدجاج بالخضار

لو أنت من عشاقها .. فئات ممنوعة من تناول الحلبة

يعاني منها الكثيرون في الشتاء .. طرق طبيعية لطرد البلغم والتخلص منه

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول العسل الأسود على الريق

يصبب النساء أكثر من الرجال.. انتبه لهذه الأعراض تشير إلى التهاب المثانة

طبيبة تحذر من مرض يصيب الفتيات قبل سن البلوغ ..تعرف على أعراضه

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 11/19/ 2023/ .. اختار كلماتك بحكمة

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023| إذا اتبعت حدسك فلن تخطئ

ترشيحاتنا

بلغ 81 عاما.. بايدن أكبر رئيس يحكم أمريكا وسط مخاوف إعادة انتخابه

فيتوريا يطالب أحمد فتوح ومحمد صبحي بحل أزمتهما مع الزمالك

الهواتف القاهرة لسامسونج وصلت.. مواصفات رائعة لسلسلة Honor 100 وسعر بسيط

فصائل عراقية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية

ياسمين عز تتوجه لنقابة الإعلاميين لتقنين أوضاعها

أسعار الحج السياحي 2024 بالتفصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

الأمم المتحدة تعلن مفاجأة صادمة بشأن درجات الحرارة في العالم

خلال عام سنبيدهم جميعًا.. أغنية صادمة لأطفال إسرائيليين عن غزة على الهواء|شاهد

بالأبيض اللافت.. ياسمين صبري تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ