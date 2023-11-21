برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023.. تعشق روح المغامرة والاستكشاف

برج العقرب 23 أكتوبر – 21 نوفمبر.. يمتلك هؤلاء الأشخاص مجموعة من الصفات المميزة مثل الذكاء العالى وحب التملك والرغبة في الانتقام على أبسط الأشياء.

نستعرض لكم توقعات برج العقرب وحظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني والصحي.

توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاحد 21 نوفمبر2023:

قد تشعرين قليلاً بالانفصال العاطفي. سترغبين بالتأكيد في حريتكِ. اقض بعض الوقت بمفردكِ لترتيب الأمور. قد يظهر حبيبكِ السابق منذ سنوات على عتبة داركِ، لذلك لا تتفاجئي كثيراً عندما يأتي. اتخذي موقفاً غير حكمي تجاه كل شيء تصادفينه.

برج العقرب 21-11-2023 على الصعيد المهني

ستواجه جهودك في عالم الوظائف مقاومة كبيرة اليوم ما لم تكونين مستعدة تماماً، ولديكِ كل الحقائق مباشرة. الناس الآخرون يريدون إجابات قوية. إن العرض التقديمي السريع والعاجل لن يبيع فكرتكِ.

برج العقرب 21-11-2023 على الصعيد العاطفي

قد تقدرين أنتِ وحبيبكِ قضاء يوم في الريف، وسط سلام وتناغم الطبيعة، حيث يمكنكِ أن تشعرين فى إيقاعات أكثر طبيعية. هذا مهم بشكل خاص إذا كنتما مشغولين حقاً في العمل. يشير الجانب الحالي في اللعب إلى أن أخذ استراحة من صخب الحياة سيمكنكِ من الشعور بالقرب من بعضكما البعض مرة أخرى.

برج العقرب 21-11-2023 على الصعيد الصحي

تحبين روح المغامرة والاستكشاف، خاصة وأن عقلكِ اليوم قد يكون مليئاً بالأفكار الجديدة. التفكير والتحدث والحلم - هذا ما تحبين القيام به، وهذه الاتجاهات تساعدكِ على تحديد كيفية تخفيف معاناة الآخرين. ومع ذلك، لكي تعرفي حقاً ما يشعر به الآخرون، فأنتِ بحاجة إلى المراقبة أكثر من التخمين. لكي لا تغمري نفسكِ بالمشاكل والتحديات التي يجلبها الآخرون إلى بابكِ، فإن متابعة مشروع فني أو الانخراط في مجموعة موسيقية يمكن أن يجعلكِ متوازنةً ومتماسكةً.