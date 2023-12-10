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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور| حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023.. انتظر مفاجأت رائعة

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.


برج الثور اليوم مهنيا

استمر على اتقانك وتفانيك فى العمل، فقد تحصل على ترقية قريبا و تتغير حياتك للأفضل وكل ذلك نتيجة اجتهادك وثمرة تعبك فى الفترة الأخيرة.

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برج الثور| حظك اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023.. تيقظ للمكاسب المحتملة

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برج الثور.. حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر: احرص على تناول السوائل في الشتاء

برج الثور اليوم ماليا

برج الثور اليوم الأمور المالية جيدة لا تخف من تحمل بعض المخاطر باستثماراتك أو مدخراتك، وقد تجد نفسك أيضًا أمام فرصة جديدة لكسب بعض النقود الإضافية ، لذا ابق متيقظاً للمكاسب المحتملة.

برج الثور اليوم عاطفيا

أنت متردد كثيرا كى تأخذ القرار المناسب مما تضع الحبيب وشريك حياتك فى مواقف محرجة للغاية، حاول أن تسابق الزمن للوصول إلى حلمك وسوف تسمع أخبار سعيدة فى الفترة القادمة.

برج الثور على الصعيد الصحى

حاول أن تمنع تدخين فهو من أكثر الأشياء التى أثرت على حالتك الصحية فى الفترة المقبلة، وركز على الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائة التى تعزز صحتك ومناعتك.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

هناك فرص رائعة تجعلك فى المقدمة فى الفترة القادمة، انتظر من الحبيب مفاجئات عديدة من المواقف الرائعة التى ستشعل دفء الحياة، دائما تتسرع فى الحكم على الآخرين حاول أن تتخلص من هذه الصفة كى لا تخسر الناس.

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