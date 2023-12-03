برج الثور.. حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر: احرص على تناول السوائل في الشتاء

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي.



برج الثور اليوم مهنيا

أنت شخص مبدع بالفطرة تعمل بجد واجتهاد طوال الوقت، وتتوقع أن تحصل على مقابل لما تقوم به من إخلاص فى العمل، وقريبا ستحصل على هذا المقابل وستحصل على ترقية مهمة فى عملك.



برج الثور اليوم عاطفيا

علاقتك العاطفية مع شريك حياتك تستقر مؤخرًا، ولكنك تشعر أن هناك ما تريد الإفصاح عنه لكى يتضح كل شىء أمام الطرف الآخر.

برج الثور على الصعيد الصحى

ينصحك الجميع بممارسة التمارين الرياضية، لاستعادة لياقتك البدنية مع البعد عن العادات الغذائية الخاطئة، حتى تصبح صحتك أفضل.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.