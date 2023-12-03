عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر: احرص على تناول السوائل في الشتاء

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 على المستوى العاطفي.


برج الثور اليوم مهنيا

أنت شخص مبدع بالفطرة تعمل بجد واجتهاد طوال الوقت، وتتوقع أن تحصل على مقابل لما تقوم به من إخلاص فى العمل، وقريبا ستحصل على هذا المقابل وستحصل على ترقية مهمة فى عملك.

txt

4 أسباب لزيادة الوزن في الشتاء.. تعرف عليها

txt

أكلة الشتاء المفضلة.. فوائد مذهلة للعدس الأصفر | تعرف عليها


برج الثور اليوم عاطفيا

علاقتك العاطفية مع شريك حياتك تستقر مؤخرًا، ولكنك تشعر أن هناك ما تريد الإفصاح عنه لكى يتضح كل شىء أمام الطرف الآخر.

برج الثور على الصعيد الصحى

ينصحك الجميع بممارسة التمارين الرياضية، لاستعادة لياقتك البدنية مع البعد عن العادات الغذائية الخاطئة، حتى تصبح صحتك أفضل.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

حاول أن تسيطر على نفسك وتتحكم فى ردود أفعالك حتى لا تخسر أهم علاقاتك الإنسانية، فالصمت هو مفتاحك الفترات المقبلة.

برج الثور برج الثور وحظك اليوم برج الثور مهنيا برج الثور عاطفيا برج الثور صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طرد واضح | خالد الغندور يثير الجدل بشأن حكم مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

إغراء العرب بمليارات الدولارات| خطة إسرائيلية أمريكية لتوريط مصر و3 دول.. حكاية مخطط شيطاني بشأن غزة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وبعض المحافظات لهذا السبب

نجم هوليوود أرنولد شوارزنيجر يدعم إسرائيل ويزور عائلات بعض الرهائن

لقب الكونفيدرالية.. تصريح صادم من فييرا بشأن نادي الزمالك ورسالة لـ أوسوريو

توقيع جزاءات وتحقيقات.. الزمالك يتخذ قرارات عاجلة ورادعة بسبب أحمد سيد زيزو

نقل الإعلامية أسما إبراهيم إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية| صورة

نجم الزمالك يتلقى عرضا من قطر..ابراهيم سعيد يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء| حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023.. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023 صحيا ومهنيا وعاطفيا

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: تعاون مع زملائك

برج القوس وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: اتخذ قرارات تتماشى مع أهدافك طويلة المدى

برج الأسد وحظك اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023: توخَّ الحذر في إنفاقك

في البرد.. طرق فعالة لتدفئة المنزل دون الحاجة إلى مدفأة

4 أسباب لزيادة الوزن في الشتاء.. تعرف عليها

انتبه.. ما سبب الجفاف والعطش رغم شرب الماء؟

ترشيحاتنا

قرار عاجل من جوجل يؤثر على جميع مستخدمي واتساب.. تفاصيل

بسعر خرافي.. فستان ياسمين صبري يثير الجدل على السوشيال ميديا

مسئول أمريكي: إسرائيل وافقت على تخصيص مناطق آمنة في جنوب غزة

ثلاثة أيام في حب مصر.. المصريون بالخارج يسطرون ملحمة كبرى بالانتخابات الرئاسية

السفير المصري في غينيا: نستكمل العملية الانتخابية ولا يوجد أي معوقات

ماهر همام يكشف تفاصيل إصابة نجم الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف.. أسماء جلال تستعرض رشاقتها

«بابلو اسكوبار» امبراطور المخدرات.. كيف حوّل زنزانته بكولومبيا لفندق 5 نجوم|تفاصيل تاريخية مدهشة

بعثة منتخب مصر للأثقال تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بالدوحة |شاهد

شال فلسطين على كتفيها.. ياسمين الخطيب تعلن عن برنامج جديد لها

فيديو

أول تعليق لمارسيل كولر عقب التعادل 1-1 مع يانج أفريكانز |فيديو

تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي وموقفه من المشاركة أمام يانج أفريكانز «فيديوجراف»

بعد 3 سنوات خلف القضبان.. لماذا أفرج عن سما المصري| فيديوجراف

مواطن في مظاهرة داعمة لفلسطين ببريطانيا يوجه رسالة قوية لإسرائيل| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ