أكلة الشتاء المفضلة.. فوائد مذهلة للعدس الأصفر | تعرف عليها

العدس الاصفر هو أحد أصناف البقوليات ذات الحبوب الصفراء وهو أكثرها شيوعًا المليئة بالبروتينات التي قد توازي محتوى اللحوم من البروتين، إذ تم تصنيف العدس قديمًا على أنه بديل اللحوم بتكلفة منخفضة، وعلاوة على ذلك يتميز العدس الأصفر بمحتواه الغني بنسبة عالية من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا، ومنها البروتين، والألياف الغذائية، والمعادن والفيتامينات الحديد، والمغنسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، والكالسيوم، وفيتامين ب، وحمض الفوليك. وفي هذا الصدد نستعرض فوائد العدس الاصفر وفقاً لموقعhealthline

فوائد العدس الاصفر:

تحسين صحة القلب:



العدس قد تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع ،وتحسين صحة القلب، وذلك من خلال الألياف الغذائية التي قد يكون لها دور في ،التقليل من نسب الكولسترول الضار في الجسم ،التقليل من فرص الإصابة بأمراض القلب وجهاز الدوران ،المعادن والفيتامينات والبروتينات، البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم في العدس.

ضبط مستويات السكر في الدم:

يتميز العدس أنه يخفض نسبة السكر في الدم، وعلى مرضى السكري الحصول عليه من تناول وجبات تحتوي على أي كميات من العدس لانه يتسبب في سرعة ارتفاع مستويات السكر في الدم.



مفيد لمرضى الأنيميا:

العدس يساعد على إنتاج الهيموغلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء يقوم بتوزيع الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم كما توضح المعاهد البريطانية الوطنية للصحة أن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى أحد أنواع فقر الدم حيث لا يستطيع الدم حمل الكمية المناسبة من الأكسجين، مما يؤدي إلى شعور بالضعف والإعياء ونقص المناعة وعدم القدرة على التركيز.



الجهاز الهضمي:

يتميز العدس بأنه مصدر يحتوي على الألياف، وعنصر أساسي لأي نظام غذائي صحي والعدس ،يساعد في عملية الهضم ،ويساهم فى تحسن معادلات الفولات الغذائية، وغني بالعديد من الفيتامينات والمعادن،ويسهم بفاعلية في تكوين خلايا جديدة.



تقوية المناعة:

يساعد فى تحسين المناعية بتحفيز إنتاج الخلايا التائية ضد الأمراض،ويساهم العدس من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات التي تثبط من نمو مسببات الأمراض،وتقوية المناعة ضد الأمراض.