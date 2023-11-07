8 أطعمة تزيد من دهون البطن .. احذرها

الكثير من الأشخاص يعاني من دهون البطن ،وبالتالي زيادة الوزن، لذا يجب عليهم تجنب الأطعمة الدهنية ذات السعرات الحرارية المرتفعة، للتخلص من هذه المشكلة،وفى هذا السياق، قدم الدكتور محمد مسعود استشاري التغذية العلاجية عضو الجمعية الأمريكية للسمنة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك الأطعمة التي تسبب زيادة الدهون في البطن كالتالي.

اطعمة تزيد دهون البطن



1- شرب الصودا

تحتوي علبة الصودا متوسطة الحجم على حوالي

150 سعرة حرارية، لا تتناول أكثر من واحدة في

اليوم فمن الممكن أن تحصل على 1000 سعرة

إضافية، بإمكانك استبدال الصودا بالمياه.



2-المثلجات :تحتوي المثلجات نصف كوب من بوظة الفانيلا تحتوي على 230

سعرة حرارية، لرفع خطر إصابتك بالسمنة ،في منطقة البطن والأرداف، وألم الأسنان

والكوليسترول.



3- البيتزا: الغنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة الموجودة في الجبن والنقانق وغيرها من مكونات هذا الطعام.



4- الشيبسي: تزيد من دهون البطن ودهون الجسم ، بسبب محتواها العالي من السعرات الحرارية والدهون المشبعة.

5- النقانق: من الأطعمة المُصنعة الغنية بالدهون المشبعة التي تزيد الوزن وتراكم دهون البطن.

6- اللحوم الحمراء: لغناها بالدهون خاصة في حال قليها أو طبخها مع الزبدة، إضافة إلى السعرات الحرارية.

7- الدونات: حلويات معروفة بطعمها اللذيذ، لكنها أيضاً غنية بالسعرات الحرارية وتسبب تراكم دهون البطن.



8- البوظة: غنية أيضاً بالسعرات الحرارية التي تزيد خطر الإصابة بالسمنة والدهون في البطن والأرداف.