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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه.. هذه الأسباب وراء توقف القلب المفاجئ

القلب
القلب

السكتة القلبية المفاجئة هي حالة طارئة يتوقف فيها قلبك فجأة عن النبض، هي مشكلة كهربائية تجعل قلبك يتوقف عن ضخ الدم، وهذا يترك خلاياك غير قادرة على تلقي الأكسجين الذي تحتاجه.

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بسبب نقص الأكسجين في خلاياك، يمكن أن تصبح السكتة القلبية المفاجئة قاتلة في دقائق معدودة، تكون احتمالات البقاء على قيد الحياة أفضل عندما تكون المساعدة فورية.

اسباب السكتة القلبية المفاجئة

ضربات القلب معظم حالات توقف القلب المفاجئ، أكثر حالات عدم انتظام ضربات القلب التي تهدد الحياة شيوعًا هي الرجفان البطيني .

هذا هو إطلاق غير منتظم وغير منظم للنبضات من بطينات القلب (الغرف السفلية)، عندما يحدث هذا، قلبك غير قادر على ضخ الدم، وبدون علاج، يمكن أن تموت في غضون دقائق.

تشمل الأسباب الأخرى للسكتة القلبية المفاجئة ما يلي:

مرض القلب التاجي .
أمراض القلب الخلقية (منذ الولادة) .
تغييرات في بنية قلبك بسبب المرض أو العدوى.
النشاط البدني الشديد أو فقدان الدم.

ما هو السبب الأكثر شيوعاً للموت القلبي المفاجئ؟

يتسبب مرض الشريان التاجي في معظم حالات (80٪) من الموت القلبي المفاجئ، بالنسبة للأشخاص الأصغر سنًا، غالبًا ما تكون عيوب القلب الخلقية (منذ الولادة) أو التشوهات الجينية في النظام الكهربائي للقلب هي السبب في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 35 عامًا أو أكثر، يرتبط السبب غالبًا بمرض الشريان التاجي.

 

القلب القلب التاجي أسباب السكتة القلبية المفاجئة نقص الأكسجين

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